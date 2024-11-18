18 ноября 2024, 13:41

«У каждой системы свои нюансы». Почему на брекетах не стоит экономить?

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Брекеты в России подорожали за год в два раза. Ценник на выравнивание зубов возрос до полумиллиона рублей и рискует расти дальше. С чем это связано и чего ждать, рассказала 360.ru стоматолог-ортодонт, кандидат медицинских наук Ирина Рублева.

Она отметила, что в России нет производства брекетов - их поставляют из-за границы. При этом зачастую цена зависит от конкретного стоматолога, его опыта и квалификации, а также стадии, на которой пациент приходит лечить зубы. В некоторых клиниках цена может доходить до 600-700 тысяч рублей.

«Если ты на чем-то экономишь, значит, у тебя лечение будет дольше идти, потому что на дешевых брекетах надо чаще приходить к доктору на прием. То есть у каждой системы свои нюансы», - заявила собеседница 360.ru.

Ранее другая стоматолог-ортодонт, Мария Балакирева, предупредила об опасности брекетов , купленных на маркетплейсах.

Поликлиники Деньги
11 ноября 2024, 04:06
Раскрыт секрет бодрости по утрам
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Секрет бодрости с утра включает в себя такие простые правила, как попадающий в спальню солнечный свет и проветривание комнаты перед сном. Об этом РИА «Новости» рассказал врач-невролог Владимир Мартынов.

«Чтобы быть бодрым с утра, важен правильный режим и ритуалы. Постепенное пробуждение, небольшой заряд физической активности, стакан воды и, конечно, завтрак - ключевые факторы для бодрости», - сказал он.

Мартынов добавил, что перед сном нужно проветрить комнату. Еще один важный фактор бодрости заключается в попадании солнечного света в комнату утром. Он стимулирует выработку кортизола в организме, который отвечает за пробуждение.

Ранее фитнес-тренер Акулина Бахтурина посоветовала делать утреннюю зарядку , чтобы размять спину после сна и восстановить кровообращение. По ее словам, в этом поможет упражнение «кошка-корова».

Врач-диетолог Марина Макиша рекомендовала пить по утрам какао или определенные виды чая вместо кофе, чтобы взбодриться и получить приток энергии.

Питание Врачи Правила
10 ноября 2024, 05:00
Названы способствующие похудению супы
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Правильно сваренный суп способен приглушить чувство голода и привести к потере лишнего веса. Врач-диетолог Елена Соломатина сообщила радиостанции Sputnik, что нужно варить его на овощах.

«Правильными можно считать, прежде всего, овощные супы. Если такой суп теплый, он создает объем в желудке и гасит выработку гормона голода - грелина. И дальше уже минут через 20 кровь начинает насыщаться глюкозой, в мозг поступает сигнал о том, что человек сыт», - сказала она.

Ускорить насыщение можно, добавив в суп гренки из цельнозернового или ржаного хлеба. Соломатина сообщила, что в таком случае человек съест второе блюдо с меньшим аппетитом, а от десерта откажется.

Жирные, высококалорийные супы, по ее словам, наоборот подстегнут аппетит и вызовут прибавку веса. Диетолог посоветовала не увлекаться солянкой и бульонами на костях.

Врач-диетолог Ирина Торопыгина заявила, что солянка особо опасна людям с сердечно-сосудистыми заболеваниями из-за добавления копченостей. Она назвала этот суп худшим из существующих.

Правильно сваренный суп способен приглушить чувство голода и привести к потере лишнего веса. Врач-диетолог Елена Соломатина сообщила радиостанции Sputnik , что нужно варить его на овощах.

Еда Болезни Диеты Ожирение Продукты
10 ноября 2024, 03:33
Ученые назвали молоко «тихим убийцей»
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Коровье молоко можно назвать «тихим убийцей», ведь о его опасности многие люди даже не задумываются. Чрезмерное употребление молока повышает риск развития ишемической болезни сердца, сообщило The Sun.

Ученые из Швеции пришли к выводу, молоко богато лактозой, которая способствует воспалению и клеточному повреждению. И этот риск больше всего степени касается женщин, ведь у мужчин лактоза усваивается быстрее.

«Наш анализ подтвердил связь между потреблением более 300 миллилитров молока в день и повышенным риском ишемической болезни сердца и инфаркта миокарда», - объяснил автор исследования Карл Михаэльссон.

Он отметил, что у участниц исследования риск сердечно-сосудистых заболеваний увеличивался на 12% при потреблении 600 миллилитров молока в день и на 21% при 800 миллилитрах.

Ранее врач-диетолог Елена Соломатина назвала молоко важным продуктом в рационе пожилых людей, поскольку оно является источником кальция, сообщали «Известия». Также россиян предупредили, что через парное молоко могут передаться стафилококк и ящур.

Исследования Болезни Ученые Продукты
09 ноября 2024, 03:05
Назван единственный безопасный импортный фрукт
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Экзотические фрукты могут вызвать аллергию. Единственным безопасным из них врач-эндокринолог Анна Гончарова назвала банан. Она сообщила об этом сайту «Узнай.ру».

Доктор подтвердила, что местные сезонные фрукты легче переносятся организмом. Она объяснила, что существуют пищевая аллергия и пищевая непереносимость. Плоды, которые употребляли многие поколения наших предков, с меньшей долей вероятности вызовут эти нежелательные проявления.

«Аллергическая реакция может возникнуть и после привычного яблока. Самым безопасным фруктом среди тех, что растут далеко за пределами нашей страны, считается банан», - сказала Гончарова.

Нутрициолог Вероника Гусакова рассказала о пользе бананов. Они содержат необходимые для поддержания иммунной и сердечно-сосудистой систем витамин B6, железо, магний, фосфор и калий.

Еда Болезни Медицина Продукты

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