«У каждой системы свои нюансы». Почему на брекетах не стоит экономить?

Она отметила, что в России нет производства брекетов - их поставляют из-за границы. При этом зачастую цена зависит от конкретного стоматолога, его опыта и квалификации, а также стадии, на которой пациент приходит лечить зубы. В некоторых клиниках цена может доходить до 600-700 тысяч рублей.

«Если ты на чем-то экономишь, значит, у тебя лечение будет дольше идти, потому что на дешевых брекетах надо чаще приходить к доктору на прием. То есть у каждой системы свои нюансы», - заявила собеседница 360.ru.

Ранее другая стоматолог-ортодонт, Мария Балакирева, предупредила об опасности брекетов , купленных на маркетплейсах.