Туберкулез выявили у российского школьника

В ведомстве уточнили, что ребенок с середины декабря 2023 года проходит лечение в круглосуточном инфекционном стационаре.

В ходе обследования специалисты проверили места, которые посещал школьник, а также весь круг его общения, который направили на обследование.

В конце прошлой недели провели финальную дезинфекцию школы. Кроме того, чиновники составили план обследования контактных лиц.

Врач-пульмонолог Вячеслав Светлаков ранее заявил, что закрытая форма туберкулеза для окружающих не опасна, так как человек только носит в себе инфекцию, но не распространяет ее на других. При этом врач подчеркнул, что затягивать с лечением нельзя.