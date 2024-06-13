Трихолог объяснил, что может стать причиной раннего появления седины

«Да, возможно ранее поседение волос. Как правило, это все-таки зрелый возраст после 18 лет. Такое возможно, как правило, это наследственный характер или бывают стрессовые ситуации, когда стресс может повлиять на потерю пигмента», - сказала специалист.

По ее словам, ранее поседение волос могут вызвать разные заболевания. Например, витилиго. Этот недуг развивается в детстве, из-за него могут появиться седые пряди.

Ранее врач-трихолог Екатерина Пащенко заявила, что пересадка волос не спасает от седины. Она появляется, когда в организме перестает вырабатываться пигмента меланина, который и придает шевелюре определенный оттенок.