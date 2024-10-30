Россиянка решилась на блефаропластику за 620 тысяч рублей в Москве, но из-за сильной натяжки века у нее образовался бугорок на лице.

«Пациентка обратилась ко мне с запросом на проведение операции по омоложению глаз. Я разъяснила возможные осложнения, нежелательные эффекты и особенности реабилитации. И самое главное, что желаемый результат стоит ждать не раньше шести месяцев. Пациентка также была ознакомлена с медицинской документацией, в которой все эти моменты еще раз отражены в письменной форме», - рассказала доктор.

Однако уже на третьи сутки пациентка, по словам медика, проявляла агрессивную взволнованность «сложным» восстановлением, «тяжелой» реабилитацией и наличием синяков.

«На мои повторные разъяснения пациентка не реагировала. Хотя, между тем, во всех соцсетях я не устаю говорить о том, что третьи сутки самые сложные и визуально нелицеприятные», - пояснила собеседница 360.ru.

В данный момент идут 19-е сутки после операции, отметила хирург. По ее словам, на этом этапе, как бы пациент не хотел, он не может пройти полный путь реабилитации и не испытывать никакого дискомфорта.

«Нужно помнить, что пластическая хирургия, хоть и создана творить красоту, такая же хирургия со всеми рисками и сложностями, как кардио-, нейро-, общая и любая другая», - заключила Егорова.

Ранее пластический хирург и кандидат медицинских наук Владимир Зленко рассказывал, что блефаропластика эффективна при возрастных изменениях в области вокруг глаз. Такая процедура является одной из самых часто востребованных. Во время операции врач делает разрезы на верхних или нижних веках, чтобы подтянуть кожу, убрать жировые грыжи или даже просто изменить разрез глаз.