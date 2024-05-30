30 мая 2024, 10:41

Трехлетнему ребенку, затолкавшему в глаз бусину, спасли зрение в Бурятии

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В Бурятии трехлетняя девочка затолкала бусину в глаз. Врачам удалось спасти зрение ребенку, сообщили в пресс-службе ГАУЗ «Детская Республиканская Клиническая Больница» Минздрава Республики Бурятия.

Родители привезли ребенка в больницу, объяснив, что дочка играла дома с бусами. Внезапно она порвала нитку и стала перебирать рассыпавшиеся бусинки, одну из них девочка затолкала себе в глаз. От боли ребенок заплакал, ей сразу же вызвали скорую.

Мама пострадавшей рассказала, что в приемном отделении ДРКБ врач-офтальмолог заявила, что впервые такое видит за всю свою долгую практику.

«Можно было ожидать, что дочка затолкает бусину в нос или в ухо, но как можно было поместить бусину в конъюнктивальный мешок, придется только догадываться», - сказала медик.

Благодаря профессионализму врачей инородное тело достали из глаза ребенка без ущерба зрению. Девочку еще какое-то время наблюдали медики, а после выписали домой.

Ранее в Люберцах врачи спасли 13-летнюю девочку с двумя кистами яичников. Пациентку прооперировали, сохранив репродуктивную функцию.

Дети Врачи Бурятия
30 мая 2024, 11:29
Несут смерть. «Клещи-монстры» добрались до Европы
РИА «Новости»
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В Европе появились опасные «клещи-монстры». Это кровососущие клещи рода Hyalomma, которые могут быть переносчиком конго-крымской геморрагической лихорадки, сообщила газета Sun со ссылкой на исследования ученых.

«Есть опасения, что кровососущие паразиты, переносящие смертельную болезнь, продвигаются по Европе», - указано в материале.

Изначально крупные и агрессивные клещи обитали на территориях с тропическим климатом, в том числе в Африке и Юго-Восточной Азии. В Европе десятилетиями они «оставались в тени». Но теперь паразиты распространились в Испании, на Балеарских островах и в южной Италии - их перенесли дикие животные.

«Кровососущие паразиты в четыре раза крупнее обычных клещей», - отметили авторы статьи.

Они более агрессивные, лучше переносят холод и «охотятся» на своих жертв. Они выжидают, пока пройдет животное или человек, прежде чем прыгнуть на его кожу. Опасные клещи сейчас присутствуют в популярных локациях для отдыха в Британии. Недавно паразитов заметили в Германии и Швеции.

«Этой весной было обнаружено, что они распространились на восемь районов северо-восточного региона Каталонии», - добавили журналисты.

Польские эксперты в области здравоохранения предупредили своих граждан, что паукообразные-переносчики вируса могут вскоре достичь границ страны.

Даже обычные клещи могут быть переносчиками опасных заболеваний. Одно из них - клещевой энцефалит , который может протекать даже бессимптомно. Инфекция поражает центральную нервную систему, при тяжелом течении есть риск инвалидности или смерти.

Германия Отдых Болезни Европа Ученые Животные
29 мая 2024, 13:14
Роспотребнадзор назвал пять продуктов для здорового пищеварения
Unsplash
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Йогурт и топинамбур вошли в топ-5 лучших продуктов для пищеварения. Об этом сообщили в рамках проекта «Здоровое питание» от Роспотребнадзора.

Наладить пищеварение можно не только с помощью лекарств, но и при помощи продуктов. Одним из лучших корнеплодов в этом плане является свекла. В ее составе содержатся бетаин и бетанин - важные липотропные соединения. Они участвуют в жировом обмене и помогают работать клеткам печени. Также овощ является хорошим антисептиком и облегчает передвижение пищи по пищеварительному тракту.

Вторым в списке ценных продуктов идет йогурт. В нем самое полезное - живые бактерии, которые могут сдерживать рост вредоносных бактерий. Они же стабилизируют работу кишечника и поддерживают кислотность, необходимую для пищеварения.

Имбирь очень ценится за эфирные масла, которые стимулируют выделение желчи и обладают противовоспалительными и антиоксидантными свойствами. Также в корневище есть повышающие активность ферментов вещества. Они помогают эффективнее переваривать тяжелую пищу.

Овсянка считается одной из полезнейших круп. В ней содержится около 12% белка и 65% углеводов. Также в овсянке присутствуют витамин E и бета-глюканы, которые помогают бороться с вредными свойствами жирной пищи и снижают уровень холестерина.

Последний по списку, но не по значимости, идет топинамбур. Его клубни содержат много важных элементов. Топинамбур хорошо стимулирует обмен веществ и выделение желчи. Он может избавить от изжоги и очищает внутреннюю поверхность кишечника. Специалисты Роспотребнадзора отметили, что в день можно употреблять около 100 граммов сырых клубней «земляной груши» в любом виде.

Лекарства Питание Роспотребнадзор Продукты
29 мая 2024, 04:54
«Пользы никакой». Похудение к определенной дате назвали неэффективным
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Похудение к определенной дате малоэффективно и приводит к еще большему набору веса. Менять привычки лучше постепенно, не садясь на диеты, заявила в беседе с РИА «Новости» диетолог Альбина Комиссарова.

«Диеты - это нездоровое пищевое поведение, и в большинстве случаев похудения к какой-то определенной дате имеют очень краткосрочные эффекты, в долгосрочной перспективе они неэффективные. <…> Пользы нет однозначно никакой», - заявила диетолог.

Следует ставить реальные цели по изменению пищевого поведения, а не садиться на диеты, которые вызывают дополнительный стресс. Из-за срывов набор веса происходит еще интенсивнее, что плохо сказывается на здоровье. Полезнее ставить выполнимые цели, например, ходить ежедневно минимум пять тысяч шагов, отметила Комиссарова.

Нужно избегать метаболических качелей. Вес должен уходить постепенно, только тогда результат задержится.

Диеты
27 мая 2024, 16:05
«Опасен даже укус клеща». Россиян призвали быть бдительными из-за бруцеллеза
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Очаг бруцеллеза зафиксировали в Куйбышевском районе Самары. Власти региона решили ввести карантин. Это опасное заболевание может привести к летальному исходу, рассказал 360.ru главный научный сотрудник Института молекулярной биологии имени Энгельгардта, доктор биологических наук, профессор Петр Чумаков.

Инкубационный период в основном составляет одну-две недели. Если появляется температура, боли в суставах, желудочно-кишечные проблемы, стоит сопоставить эпидемиологическую обстановку с возможностью заражением бруцеллезом и обратиться ко врачу.

«Это заболевание опасное. <…> Человек может заразиться от животного. Заболевание поражает почти все органы. Последствия могут быть плачевными, вплоть до инвалидности или летального исхода», - рассказал он.

Если вовремя обратиться ко врачу, заболевание можно вылечить. А во время выявления таких очагов все ответственные за здравоохранение системы «поднимают на ноги», отметил профессор. Поэтому, предположил Чумаков, вероятнее всего реально опасные очаги болезни уже подавили, а распространения бруцеллеза дальше не будет.

При этом нужно проявлять бдительность. Чаще всего болезнь передается от животного к человеку, и необязательно работать на ферме и контактировать со скотом, чтобы заразиться. Источником инфекции могут быть и продукты.

«Например, молока, свежего сыра. Эти бруцеллы могут там находиться», - уточнил профессор.

Также бактерии могут находиться в мясе заболевшего животного.

Бруцеллы обнаруживают во всех тканях, подчеркнул Чумаков.

Животные Продукты

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