Трехлетнему ребенку, затолкавшему в глаз бусину, спасли зрение в Бурятии

Родители привезли ребенка в больницу, объяснив, что дочка играла дома с бусами. Внезапно она порвала нитку и стала перебирать рассыпавшиеся бусинки, одну из них девочка затолкала себе в глаз. От боли ребенок заплакал, ей сразу же вызвали скорую.

Мама пострадавшей рассказала, что в приемном отделении ДРКБ врач-офтальмолог заявила, что впервые такое видит за всю свою долгую практику.

«Можно было ожидать, что дочка затолкает бусину в нос или в ухо, но как можно было поместить бусину в конъюнктивальный мешок, придется только догадываться», - сказала медик.

Благодаря профессионализму врачей инородное тело достали из глаза ребенка без ущерба зрению. Девочку еще какое-то время наблюдали медики, а после выписали домой.

Ранее в Люберцах врачи спасли 13-летнюю девочку с двумя кистами яичников. Пациентку прооперировали, сохранив репродуктивную функцию.