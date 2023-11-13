13 ноября 2023, 01:10

Точный метод измерения артериального давления открыли в США

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Ученые Университета штата Огайо выявили новый способ ошибочного измерения артериального давления. Исследование показало, что неправильное положение тела влияет на показания тонометра, сообщило eClinicalMedicine.

Ученые сравнили результаты измерения давления, полученные при обследовании 150 пациентов. Люди при этом сидели на кушетке без опоры для спины или в кресле со спинкой. В среднем систолическое давление (первое число), измеренное у человека на кушетке, оказалось на семи миллиметров ртутного столба, чем у сидящего в кресле. Диастолическое давление (второе число) было выше на 4,5 миллиметра ртутного столба.

Эта разница достаточно велика, чтобы ошибочно ставить диагноз миллионам людей гипертонию, которой у них на самом деле нет. Как следствие человек может принимать лекарства, в которых он не нуждается. Поэтому может развиться пониженное кровяное давление и связанные с ними головокружения и обмороки.

Новое исследование подтвердило рекомендации Американской кардиологической ассоциации, согласно которым во время измерения пациенту нужно сидеть на стуле со спинкой, поставив ступни на пол.

Ранее врач Денис Банный заявил, что шум в ушах и утренняя головная боль являются одними из признаков повышенного давления.

Болезни Ученые
12 ноября 2023, 10:17
Россиянам рассказали о нетипичных симптомах гипертонии
РИА «Новости»
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Шум в ушах и утренняя головная боль являются одними из признаков повышенного давления. Об этом RT рассказал врач Денис Банный.

По его словам, точно определить гипертонию без использования тонометра невозможно, поскольку у человека может быть хорошее самочувствие даже при опасных показателях.

«Но есть определенные признаки, указывающие на заболевание. Например, боль в голове по утрам в области затылка, ухудшение зрения, мушки перед глазами, головокружение при резкой смене положения тела», - сказал врач.

Банный отметил, что такие симптомы возникают из-за роста нагрузки на сосуды, что чревато нарушением кровоснабжения внутренних органов.

«Компоненты внутреннего уха и сетчатка глаз очень чувствительно к кровотоку, поэтому они одни из первых реагируют на нарушения работы сосудов» - добавил он.

Ранее врач-терапевт Андрей Кондрахин предупредил, что боли в спине могут сигнализировать о заболеваниях мочевого пузыря, репродуктивной системы или органов малого таза.

Болезни Врачи
12 ноября 2023, 02:31
Врач рассказал, как пережить магнитную бурю
Unsplash
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Магнитные бури могут негативно отразиться на здоровье. Чтобы легче перенести последствия колебаний магнитных волн, нужно заботиться о правильном питании, рассказала сайту kp.ru диетолог Людмила Денисенко.

Специалист по правильному питанию посоветовала учитывать, что в такие периоды могут возникать проблемы с сосудами и надпочечниками. Люди могут становиться более раздражительными, также могут появляться ощущения озноба и нарушение пищеварения. Поэтому для организма нужно создать оптимальные условия, в том числе для кишечника. Например, есть лучше небольшими порциями.

По словам врача, лучше в этот день отказаться от жирной пищи, а вместо кофе выпить травяной чай. Также она рекомендовала питаться продуктами, богатыми витаминами. К ним относятся болгарский перец, апельсины, лимоны, яйца, морковь и говяжья печень.

Медик отметила, что желательно в день магнитной бури не пить алкоголь. Перед сном можно принять 20 капель настойки валерианы или пустырника, добавив воды. Это повлияет на нервную систему и сделает сон более крепким.

Ранее специалисты «Фобос» спрогнозировали магнитную бурю на Земле в ночь на воскресенье, 12 ноября.

Диеты Магнитные бури
11 ноября 2023, 07:53
Эпидемиолог Покровский перечислил наиболее опасные штаммы COVID-19
РИА «Новости»
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Наиболее высокую летальность фиксировали после появления первых штаммов коронавирусной инфекции. Каждая новая форма COVID-19 становится все менее опасной, сообщил Lenta.ru эпидемиолог, доктор медицинских наук, академик РАН Вадим Покровский.

Эпидемиолог подчеркнул, что существует два основных критерия опасности инфекции - быстрота распространения и тяжесть заболевания. Однако каждый предыдущий штамм оставляет за собой иммунитет.

«Даже если следующий штамм более вирулентный, он не будет вызывать таких тяжелых форм, как тот, который пришел первым», - уточнил Покровский.

По его словам, самые первые формы коронавирусной инфекции отметились наибольшим уровнем летальности. Последующие модификации коронавируса не оказывали такого тяжелого влияния на население из-за наличия частичного иммунитета.

Эпидемиолог добавил, что выделить самый опасный штамм крайне сложно.

Ранее вирусолог Анатолий Альтштейн заявлял, что главным отличием нового штамма COVID-19 «пирол» от остальных мутаций инфекции стал наибольший уровень заразности.

Болезни Коронавирус в России и в мире
11 ноября 2023, 05:31
Врач назвал способные улучшить сон продукты
Unsplash
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Чтобы улучшить сон, необходимо добавить в свой рацион определенные продукты. В их число входят помидоры и киви, рассказала в статье для портала Eat This, Not That! врач-диетолог Молли Хембри.

По ее словам, в киви содержится много клетчатки, которая улучшает пищеварение и способствует более крепкому сну. Медик посоветовала есть киви ежедневно в течение четырех недель, чтобы ощутить изменения на себе. Еще для хорошего сна она порекомендовала употреблять вишню, так как в ней есть гормон сна мелатонин. Подойдут как сами ягоды, так и вишневый сок.

Еще в список Хембри попали помидоры, содержащие мелатонин и ликопин. Нехватка последнего чревата короткими циклами сна. Также для улучшения сна можно добавить в рацион лосось и индейку. А вот для легкого пробуждения необходимо пить молочный йогурт. В нем есть белок альфа-лактальбумин и кальций, помогающие быстрее засыпать и проще вставать по утрам.

Ранее онколог, хирург, доктор медицинских наук Валерий Егиев перечислил признаки рака поджелудочной железы.

По его словам, тревогу нужно бить при резком снижении веса.

Еда Врачи

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