Точный метод измерения артериального давления открыли в США

Ученые сравнили результаты измерения давления, полученные при обследовании 150 пациентов. Люди при этом сидели на кушетке без опоры для спины или в кресле со спинкой. В среднем систолическое давление (первое число), измеренное у человека на кушетке, оказалось на семи миллиметров ртутного столба, чем у сидящего в кресле. Диастолическое давление (второе число) было выше на 4,5 миллиметра ртутного столба.

Эта разница достаточно велика, чтобы ошибочно ставить диагноз миллионам людей гипертонию, которой у них на самом деле нет. Как следствие человек может принимать лекарства, в которых он не нуждается. Поэтому может развиться пониженное кровяное давление и связанные с ними головокружения и обмороки.

Новое исследование подтвердило рекомендации Американской кардиологической ассоциации, согласно которым во время измерения пациенту нужно сидеть на стуле со спинкой, поставив ступни на пол.

Ранее врач Денис Банный заявил, что шум в ушах и утренняя головная боль являются одними из признаков повышенного давления.