Точный метод измерения артериального давления открыли в США
Ученые Университета штата Огайо выявили новый способ ошибочного измерения артериального давления. Исследование показало, что неправильное положение тела влияет на показания тонометра, сообщило eClinicalMedicine.
Ученые сравнили результаты измерения давления, полученные при обследовании 150 пациентов. Люди при этом сидели на кушетке без опоры для спины или в кресле со спинкой. В среднем систолическое давление (первое число), измеренное у человека на кушетке, оказалось на семи миллиметров ртутного столба, чем у сидящего в кресле. Диастолическое давление (второе число) было выше на 4,5 миллиметра ртутного столба.
Эта разница достаточно велика, чтобы ошибочно ставить диагноз миллионам людей гипертонию, которой у них на самом деле нет. Как следствие человек может принимать лекарства, в которых он не нуждается. Поэтому может развиться пониженное кровяное давление и связанные с ними головокружения и обмороки.
Новое исследование подтвердило рекомендации Американской кардиологической ассоциации, согласно которым во время измерения пациенту нужно сидеть на стуле со спинкой, поставив ступни на пол.
Ранее врач Денис Банный заявил, что шум в ушах и утренняя головная боль являются одними из признаков повышенного давления.