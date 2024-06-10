«Тихий убийца». Названы ключевые симптомы рака кишечника

Специалист отметила, что обычно симптомы проявляются на третьей и четвертой стадии. Это, в частности, кровь в кале и боль внизу живота, изменение привычек опорожнения кишечника при диарее или запоре.

На первой стадии рак кишечника редко диагностируется из-за отсутствия симптоматики.

«На первой стадии рак пророс через клетки, выстилающие стенку кишечника, в мышечную стенку кишечника, но не распространился дальше», - объяснила она.

Ли также отметила, что может потребоваться до 10 лет, чтобы рак кишечника вырос из полипа тонкой кишки. На второй стадии опухоль уже проросла сквозь стенки органа и, возможно, распространилась на близлежащие ткани, но еще не затронула лимфатические узлы.

Последнее уже третья стадия. На четвертой под ударом окажутся уже легкие или печень.

Ранее врач Елена Малышева назвала хронический стресс неочевидным фактором, повышающим риск развития рака.