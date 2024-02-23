Терапевт объяснил, какой запор нельзя лечить самостоятельно

По ее словам, это состояние - деликатная, но частая проблема, особенно у пожилых людей. В большинстве случаев болезнь вызвана неправильным питанием, когда в пищевом в рационе человека не хватает овощей и фруктов, а в организме наблюдается недостаток воды. Также развитию недуга способствует сидячий образ жизни и низкая физическая нагрузка.

Как подчеркнула специалист, чтобы избавиться от проблем со стулом, желательно ограничить потребление измельченных и протертых продуктов, изделий из муки, сладостей, фастфуда, снеков и крепкого чая.

Также она порекомендовала увеличить физическую нагрузку и добавить в ежедневный рацион пищу с большим количеством клетчатки.

При этом, по словам специалиста, не каждый запор можно лечить самостоятельно. К врачу стоит обратиться, если нарушение стула не проходит долгое время, а попытки справиться с недугом без лекарств не приносят успеха.

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