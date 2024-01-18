18 января 2024, 02:20

Терапевт назвал продукты для улучшения памяти

Freepik
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Правильный рацион может оказать положительное влияние на общее состояние организма и повысить его работоспособность. Об этом «Известиям» сообщила врач-терапевт и гастроэнтеролог «СберЗдоровье» Дарья Утюмова.

Она предложила включить в дневной рацион определенные продукты, которые помогут улучшить память, выносливость, внимание и настроение.

В их числе оказались скумбрия и сельдь. По словам терапевта, ежедневное употребление 25 граммов скумбрии или 40 граммов сельди помогут организму стать более энергичным.

Для поддержания хорошей памяти Угрюмова рекомендовала есть тыквенные семечки. При этом их дневная норма не должна превышать 100 граммов.

Важным источником питательных веществ для организма являются грецкие орехи. Они богаты магнием и полиненасыщенными жирными кислотами, которые положительно влияют на работу мозга.

Ранее врач Екатерина Кашух посоветовала разбавить рацион тушеными или запеченными овощами , а также бульонами и постным мясом.

Врачи Диеты Продукты
18 января 2024, 00:50
Препарат для лечения одного из видов рака оказался в России в дефиците
РИА «Новости»
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В России возникла нехватка противоопухолевого препарата «Икземпра» на основе иксабепилона, используемого для лечения рака молочной железы. Об этом сообщил «Коммерсант»

В прошлом году не состоялось 78% объявленных аукционов на закупку онкопрепарата. Лекарство невозможно найти и в аптеках. Аналогов «Икземпры» в России нет. Препарат продает американская «дочка» «Р-Фарма» - R-Pharm US, выкупившая в 2015 году у Bristol-Myers Squibb (BMS) на него права.

Если в 2021 году госзаказчики закупили препарата почти на 318 миллионов рублей, то в прошлом на сумму в 4,2 раза меньшую. За последние два года в Россию поставили только одну партию препарата в количестве 2,7 тысячи упаковок.

Минздрав в 2023 году подтвердил нехватку препарата в связи с ценообразованием.

Ранее терапевт Ольга Чиркова рассказала, что налет на языке темных оттенков , который не отделяется и сопровождается неприятными ощущениями, может указывать на развитие многих недугов, начиная от рака языка до проблем с желудочно-кишечным трактом и дыхательной системой.

Россия
17 января 2024, 21:45
Мальчика с личинками паразитов в голове спасли в больнице Челябинска
Unsplash
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Врачи детской областной клинической больницы в Челябинске удалили из головного мозга 12-летнего пациента кисту с личинками паразитов. Подробностями операции поделилась пресс-служба медучреждения.

Несколько месяцев родители мальчика заметили, что он стал сильно отставать в школе, хромать, а также с трудом двигал рукой. Также у него болела голова и перекосилось лицо. Семья обратилась за помощью в частную клинику. МРТ головного мозга показала объемное образование в правом полушарии, но определить характер образования медики не смогли.

После этого ребенка направили на обследование в отделение нейрохирургии ЧОДКБ. После изучения снимков выяснилось, что у мальчика был эхинококкоз головного мозга. По словам врачей, количество кист не поддавалось подсчету, а объем узла составлял около 12 сантиметров. Нейрохирурги прооперировали ребенка, удалив образование полностью.

Ранее врачи Егорьевской больницы спасли беременную женщину, которая поступила в медучреждение в коматозном состоянии.

Дети Больницы Врачи Челябинск
17 января 2024, 18:57
Иммунолог объяснил одновременное заражение вирусной и бактериальной инфекциями
РИА «Новости»
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В России участились случаи случаи одновременного выявления у пациентов и вирусной, и бактериальной инфекции, на это обратила внимание глава Роспотребнадзора Анна Попова. Особенности этого явления в беседе с «360» разъяснил в комментарии «360» иммунолог Владимир Болибок.

О случаях одновременно заражения вирусной и бактериальной инфекциями Попова высказалась ранее в интервью на телеканале «Россия 1».

«Случаи, когда выявляются и вирусы, и бактерии, - это, к сожалению, все чаще и чаще встречается. И все пневмонии, которые тоже имеют место быть, вызваны бактериями», - обратила внимание глава Роспотребнадзора.

По словам Болибока, бактериальную пневмонию традиционно вызывают микробы пневмококк и гемофильная палочка.

«И против того, и против другого есть прививки. Детям, например, обычно делают прививку от гемофильной палочки. Отдельно есть и прививка против пневмококка», - напомнил врач.

Распространение случаев бактериального заражения, по мнению иммунолога, может быть связано со снижением числа вакцинаций именно против этих возбудителей. Он напомнил, что во время пандемии коронавируса в обществе было много дебатов относительно необходимости прививок.

«Хотя до начала пандемии у нас с прививками в стране все было вполне благополучно, и все эти антипрививочники подзавяли», - заметил он.

Говоря об особенностях заражения одновременно и вирусной, и бактериальной инфекциями, эксперт пояснил, что траектория движения в этом случае выглядит следующим образом: сначала в организм человека попадает вирус, он вызывает ослабление иммунитета.

«На этом фоне активизируется микробная микрофлора, и, собственно говоря, они вызывают воспаление», - заключил собеседник «360».

Болезни Врачи
17 января 2024, 10:52
Рекордный всплеск заболеваемости коклюшем произошел в России
РИА «Новости»
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В России в 2023 году произошел рекордный рост заболеваемости коклюшем. Только с января по октябрь в стране зафиксировали 27,8 тысячи случаев заражения. Врачи связали это с предубеждениями о вакцинации и неконтролируемой миграцией, сообщил «Коммерсант».

Заболеваемость увеличивалась постепенно, но в прошлом году произошел ее всплеск. Если в 2021 году коклюш диагностировали 1,1 тысячи раз, в 2022 году выявили 3,1 тысячи случаев, то по итогам 10 месяцев прошлого года, по подсчетам Росстата, зафиксировали 27,8 тысячи заражений. Это рекордный показатель , по меньшей мере, за последние шесть лет.

Сервис «Справочник врача» провел опрос среди 1316 специалистов. Почти четверть из них, 24,5%, оценили обстановку по коклюшу в своем регионе как напряженную, столько же - как спокойную. Еще 29,9% заявили об умеренной заболеваемости, 2,3% - о критической.

Чаще всего, в 34,5% случаев, доктора объясняли распространение болезни усиленной пропагандой движения антипрививочников. На втором месте среди причин - неконтролируемая миграция. Ее указали 30,2% респондентов. Еще 12,8% заявили, что люди в целом недостаточно осведомлены о важности вакцинации.

Коклюш особенно опасен для младенцев, заявил педиатр Александр Атапин. Возбудитель заболевания, бактерия Борде-Жангу (Bordetella pertussis), передается воздушно-капельным путем.

Здравоохранение Болезни Минздрав Медицина

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