Терапевт назвал обследования, обязательные для всех женщин

Он отметил, что посещать врачей необходимо вне зависимости от самочувствия. Своевременное обследование может выявить новообразование на ранней стадии, что значительно повысит шансы на выздоровление.

«Ежегодное УЗИ позволяет выявить новообразования и начать лечение на ранних стадиях. Такой метод исследования у женщин используется для изучения состояний органов малого таза и молочных желез (до 40 лет). После 40 лет рекомендуется проводить маммографию», - сказал он.

Помимо этого, Рябков призвал женщин старше 21 года ежегодно посещать медучреждения для обследования шейки матки. Рекомендуется также делать скрининг на инфекции.

Ранее онколог Антон Иванов рассказал, что изменение длительности или тяжести менструации могут указывать на раковую опухоль в области матки. Риск развития онкологического заболевания повышается у пациентов, страдающих ожирением.