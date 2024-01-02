02 января 2024, 18:22

Терапевт назвал лучшие напитки от похмелья

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Утро после бурного праздника может быть непростым из-за неизбежного переедания, употребления алкоголя и сбоя биоритмов из-за позднего отхода ко сну. Врач-терапевт, заведующий взрослой поликлиникой Видновской КБ Тимур Асанов рассказал, какой напиток поможет облегчить послепраздничное состояние.

Прежде всего утром нужно воздержаться от алкоголя, ведь тем самым усилится нагрузка на организм, что приведет к дополнительному обезвоживанию и усилит похмелье.

«Однако можно себе приготовить простой и вкусный коктейль, который поможет провести день продуктивно. В стакан свежевыжатого апельсинового сока добавьте пару столовых ложек меда, размешайте в блендере и пейте охлажденным. Можно добавить немного цедры лимона. Коктейль прекрасно бодрит в совокупности контрастным душем», - рассказал эксперт.

Также есть другие рецепты живительных утренних эликсиров, но некоторые из их компонентов Асанов назвал спорными.

«Например, некоторые смешивают в блендере очищенный свежий огурец и стакан низкокалорийного кефира, добавив 1-2 дольки чеснока. Однако он может оказать раздражающее воздействие на слизистую желудка, вызвав изжогу», - пояснил он.

Кофе также не является лучшим напитком для новогоднего утра. Этот напиток повышает давление, а значит головная боль будет еще сильнее. Аналогичным действием обладает крепкий чай. Лучше выпить зеленый чай или каркаде.

«Рассол приносит облегчение, но в нем содержится уксусная кислота, которая и без того имеется в крови после переработки спиртного, поэтому лучше не нагружать и без того уставшую печень», - добавил терапевт.

Квас при похмелье лучше пить только домашний, сделанный путем брожения хлебных сухарей, без дополнительных ароматизаторов.

Телеведущая и врач Елена Малышев а ранее рассказала, что эффективно справиться с похмельем помогут сушеные петрушка, помидоры или бананы.

Еда Алкоголь Новый год
02 января 2024, 06:53
Малышева перечислила эффективные способы избавления от похмелья
РИА «Новости»
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Телеведущая и врач Елена Малышев рассказала, какие способы помогут более эффективно справиться с похмельем. Об этом сообщил сайт kp.ru.

По ее словам, рассол из-под огурцов поможет только временно облегчить похмельные симптомы, так как в них содержится большое количество соли, которая связывает воду. Это не лучший выход, когда организм обезвожен. Помимо этого, рассол может привести к отекам.

Рюмка алкоголя также не поможет излечить подобное подобным. Она лишь усугубит интоксикацию организма, ударив по почкам и печени. Лучший вариант - принять таблетку аспирина, добавила Малышева.

«Он лучше рассолов связывает продукт распада алкоголя - ацетальдегид - и выводит их организма. А также снимает головную боль», - пояснила врач.

Помимо этого, следует пить больше воды - простой или минеральной без газа. Крепкий сладкий чай поможет восполнить потерю глюкозы, а крепкий кофе взбодрит и выведет токсины из организма благодаря мочегонному эффекту. Важно и питание, причем лучше восстановят калий сушеные петрушка, помидоры или бананы.

Ранее врач-нарколог Первого медицинского университета имени Сеченова Николай Дружинин рассказал о способе , который гарантированно избавит человека от похмелья.

Елена Малышева Алкоголь Новый год Лайфхаки
02 января 2024, 06:30
Врач рассказал, кому нельзя есть гранаты
РИА «Новости»
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Плоды граната обладают приятным вкусом и ценными свойствами, но в некоторых случаях лучше отказаться от его употребления в пищу. Об этом в интервью радио Sputnik рассказала врач-диетолог Наталья Круглова.

Она отметила, что плоды граната содержат витамин C, поэтому зимой он отлично восполняет его нехватку в организме. Помимо этого, он является источником витамина K, фолиевой кислоты, калия, органических кислот и антиоксидантов.

«Они являются профилактическим фактором, препятствующим возникновению сердечно-сосудистых и ряда онкологических заболеваний», - пояснила Круглова.

При этом людям с патологиями желудочно-кишечного тракта и с сахарным диабетом необходимо ограничить употребление гранатов, а иногда и полностью исключить их из своего рациона. Помимо этого, всегда лучше выбирать цельные плоды, а не гранатовый сок, в котором содержится много аскорбиновой кислоты и органических кислот.

Ранее врач-диетолог, фитотерапевт Анжелика Дюваль посоветовала пить зимой напитки на основе липового чая и гранатового сока. По ее словам, к нему можно добавлять различные фрукты и ягоды, а также приправы и специи.

Еда Питание Врачи
02 января 2024, 02:54
Врачи назвали три главных фрукта для укрепления иммунитета зимой
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Иммунитет зимой особенно нуждается в дополнительной поддержке. Врачи определили три самых полезных фрукта для укрепления здоровья, сообщило издание «Живая Кубань».

Первое место в списке занимает гранат. В нем много витамина С, надежно защищающего от патогенных микробов и простудных заболеваний. Фрукт также способствует здоровью желудочно-кишечного тракта и эндокринной системы.

Хурма считается природным антидепрессантом, помогающим снимать нервное напряжение и преодолевать стрессы. Она богата йодом, позитивно влияющим на нервную систему и щитовидную железу. Благодаря наличию растительных сахаров хурма стабилизирует артериальное давление.

Мандарины помогут удерживать вес благодаря способности поддерживать процессы сжигания жира. Мандариновая кожура полезна для пищеварения, она предотвращает отравления и вздутие живота.

Ранее врач-диетолог Ирина Писарева в беседе с RT рассказала о полезных свойствах шафрана.

Еда Врачи Продукты
02 января 2024, 01:12
Нарколог раскрыл секрет, который избавит от похмелья
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Врач-нарколог Первого медицинского университета имени Сеченова Николай Дружинин рассказал о способе, который гарантированно избавит человека от похмелья. Этот секрет он раскрыл в беседе с изданием Lenta.ru.

«Сейчас я вам расскажу лайфхак от похмелья, о котором знают все наркологи. Чтобы избавиться от похмелья, нужно вывести из организма алкоголь. Для этого уже более 20 лет применяется препарат метадоксин. Также я советую пить побольше воды, витамин С, ибупрофен от головной боли», - рассказал Дружинин.

По словам врача, этот способ гарантированно избавит человека от похмелья.

Ранее преподаватель кафедры фундаментальных медицинских дисциплин медицинского факультета Государственного университета просвещения Александр Умнов рассказал о методах борьбы с похмельем. По словам эксперта, облегчить состояние поможет душ, обильное питье и прогулки на свежем воздухе. Все эти процедуры восстанавливают метаболизм и выводят токсины.

А врач Николай Лукьянов посоветовал пить сладкий чай и минеральную воду, чтобы облегчить симптомы похмелья.

Главный врач клиники доктора Исаева нарколог Даниил Петров заявил, что употребление алкоголя при симптомах похмелья может привести к запою. Его слова передала «Вечерняя Москва».

Врачи Алкоголь Лайфхаки

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