Терапевт назвал лучшие напитки от похмелья

Прежде всего утром нужно воздержаться от алкоголя, ведь тем самым усилится нагрузка на организм, что приведет к дополнительному обезвоживанию и усилит похмелье.

«Однако можно себе приготовить простой и вкусный коктейль, который поможет провести день продуктивно. В стакан свежевыжатого апельсинового сока добавьте пару столовых ложек меда, размешайте в блендере и пейте охлажденным. Можно добавить немного цедры лимона. Коктейль прекрасно бодрит в совокупности контрастным душем», - рассказал эксперт.

Также есть другие рецепты живительных утренних эликсиров, но некоторые из их компонентов Асанов назвал спорными.

«Например, некоторые смешивают в блендере очищенный свежий огурец и стакан низкокалорийного кефира, добавив 1-2 дольки чеснока. Однако он может оказать раздражающее воздействие на слизистую желудка, вызвав изжогу», - пояснил он.

Кофе также не является лучшим напитком для новогоднего утра. Этот напиток повышает давление, а значит головная боль будет еще сильнее. Аналогичным действием обладает крепкий чай. Лучше выпить зеленый чай или каркаде.

«Рассол приносит облегчение, но в нем содержится уксусная кислота, которая и без того имеется в крови после переработки спиртного, поэтому лучше не нагружать и без того уставшую печень», - добавил терапевт.

Квас при похмелье лучше пить только домашний, сделанный путем брожения хлебных сухарей, без дополнительных ароматизаторов.

Телеведущая и врач Елена Малышев а ранее рассказала, что эффективно справиться с похмельем помогут сушеные петрушка, помидоры или бананы.