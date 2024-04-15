15 апреля 2024, 11:01

Татарстан попросил обеспечить все регионы препаратами от редких болезней

РИА «Новости»
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Государственный совет Татарстана обратился в Конституционный суд, чтобы оспорить положения законодательства об обязанности регионов России обеспечивать людей лекарствами от редких (орфанных) заболеваний. КС принял обращение к рассмотрению, с содержанием документа ознакомились «Ведомости».

Авторы жалобы назвали неэффективным действующий механизм, при котором препараты от редких болезней закупают за счет бюджета того или иного субъекта. Как отметили в Госсовете Татарстана, в регионах с дефицитом бюджета пациенты оказываются менее защищенными, ведь иногда люди не могут получить лекарства даже на основании вступившего в законную силу решения суда.

В обращении указали, что при отсутствии лечения редкое заболевание может начать прогрессировать. Это, в свою очередь, может привести к инвалидизации или смерти. В связи с этим авторы инициативы предложили изменить законодательство и возложить обязанность по обеспечению жизненно важными препаратами на федеральный бюджет.

Интересы Госсовета Татарстана в Конституционном суде будет представлять министр юстиции республики Рустем Загидуллин.

Ранее стало известно, что индийские фармкомпании оказались одними из крупнейших поставщиков лекарств в Россию за 2023 год. За год из Индии в РФ доставили 293,9 миллиона упаковок с препаратами.

Татарстан Лекарства Россия Медицина
14 апреля 2024, 05:35
Всего пять слов. Как можно проверить близких на болезнь Альцгеймера
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Болезнь Альцгеймера, приводящую к нарушению нейронных связей и отмиранию клеток головного мозга, можно выявить с помощью простого теста для проверки кратковременной памяти.  Об этом «Аргументам и фактам» рассказал психоаналитик, когнитивно-поведенческий терапевт и сомнолог Алексей Мелехин.

«Когда говорят про нейродегенеративные заболевания - это не только болезнь Альцгеймера, но и, например, болезнь Паркинсона - чаще обследуют память», - объяснил врач.

Достаточно провести четырехминутный тест, чтобы выявить проблему. При этом только врач может поставить диагноз, подчеркнул Мелехин.

Что касается самого теста, то можно попросить близкого человека запомнить пять слов или чисел, не связанных друг с другом, но простых и понятных для него. После этого сменить тему разговора.

Спустя пять минут попросить собеседника повторить те слова или числа, которые его попросили запомнить. При этом неважно, в том ли порядке он их озвучит. Если человек здоров, то легко назовет как минимум три или четыре слова. При болезни Альцгеймера непросто будет вспомнить даже одно слово или число.

Ранее врач-невролог Карина Галиулина перечислила ранние признаки деменции , в частности, забывчивость, перемены в настроении и синдром Плюшкина.

Болезни Врачи
13 апреля 2024, 05:00
Врач рассказал, чего организму не хватает весной
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Весной организму может не хватать витаминов С, А и Е. Врач-диетолог Маргарита Королева рассказала РИА «Новости», как справиться с сезонным авитаминозом.

По словам Королевой, весной стоит включить в свой рацион витаминно-минеральные комплексы и биологически активные добавки. Назначить такие препараты должен врач.

«Потому как даже в сезон собранные овощи и фрукты не имеют в своем составе того количества необходимых питательных компонентов, витаминов, минералов в силу индустриального сельского хозяйства», - пояснила диетолог.

По ее словам, правильно подобранные витаминно-минеральные комплексы помогут сохранить здоровье и высокую работоспособность. Кроме того, Королева посоветовала чаще бывать на свежем воздухе, стараться находиться на солнце, заниматься спортом и вовремя ложиться спать.

Ранее врач-диетолог Анна Басова рассказала, как предотвратить весенний авитаминоз у детей.

Весной организму может не хватать витаминов С, А и Е. Врач-диетолог Маргарита Королева рассказала РИА «Новости» , как справиться с сезонным авитаминозом.

Дети Лекарства Врачи Продукты
12 апреля 2024, 22:00
Российские врачи пришили 4-летнему мальчику оторванное лицо
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В Краснодаре хирурги провели уникальную операцию, впервые в России пришив четырехлетнему ребенку откушенное собакой лицо. Об этом сообщил сайт «Аргументы и факты».

Несчастный случай произошел в Карачаево-Черкесии. На четырехлетнего мальчика напала собака, оторвав ему нос и откусив щеку. По словам местных жителей, мальчик пытался достать из собачьей будки мяч, который туда закатился во время игры, и в это время на него напало животное.

Ребенка срочно доставили в детскую краевую больницу в Краснодар вместе с откушенными частями лица, которые поместили в банку.

Сложную восстановительную 12-часовую операцию провел хирург Алексей Дикарев со своей командой. Сейчас ребенок еще находится в больнице. Саму же операцию обсуждают не только ведущие российские хирурги, но и мировые специалисты.

Ранее в Кузбассе погибла четырехлетняя девочка , загрызенная кавказской овчаркой. В отношении хозяйки животного возбудили уголовное дело о причинении смерти по неосторожности.

Дети Больницы Краснодар Врачи Собаки Россия
11 апреля 2024, 03:54
Россиянам рассказали, какие таблетки нельзя измельчать и разжевывать
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Не все таблетки можно измельчать или разжевывать. Некоторые лекарства при таком применении могут нанести вред организму. Об этом рассказала РИА «Новости» младший научный сотрудник «НМИЦ ТПМ» Минздрава России Ольга Ким.

По словам эксперта, разжевывать и измельчать можно только таблетки без оболочки, на которых есть бороздка посередине для разделения. А вот делать это с капсулами, таблетками в оболочке или препаратами длительного действия ни в коем случае нельзя - если такой вариант использование не указан в инструкции.

Препараты длительного действия специально устроены так, что постепенно «высвобождают» нужную порцию лекарства. Если разжевать их или другим способом повредить оболочку, можно получить передозировку.

Желатиновые капсулы созданы для того, чтобы лекарство подействовало в определенном отделе ЖКТ. Если нарушить их целостность, препарат может оказаться неэффективным.

«Если на таблетке есть риска (бороздка, делящая таблетку пополам), деление и дробление таблетки возможно. Однако, если таблетка неровно разломилась, есть риск, что пациент получит либо слишком высокую, либо слишком низкую дозу лекарства. Если риска отсутствует, то ломать таблетки не стоит», - рассказала специалист.

Если пациент не может проглотить капсулу целиком, даже запивая большим количеством воды, ему стоит попросить врача назначить другое лекарство.

Ранее врач-иммунолог Надежда Логина рассказала, что противоаллергические препараты могут вызвать у некоторых людей отек Квинке.

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