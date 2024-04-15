Татарстан попросил обеспечить все регионы препаратами от редких болезней

Авторы жалобы назвали неэффективным действующий механизм, при котором препараты от редких болезней закупают за счет бюджета того или иного субъекта. Как отметили в Госсовете Татарстана, в регионах с дефицитом бюджета пациенты оказываются менее защищенными, ведь иногда люди не могут получить лекарства даже на основании вступившего в законную силу решения суда.

В обращении указали, что при отсутствии лечения редкое заболевание может начать прогрессировать. Это, в свою очередь, может привести к инвалидизации или смерти. В связи с этим авторы инициативы предложили изменить законодательство и возложить обязанность по обеспечению жизненно важными препаратами на федеральный бюджет.

Интересы Госсовета Татарстана в Конституционном суде будет представлять министр юстиции республики Рустем Загидуллин.

Ранее стало известно, что индийские фармкомпании оказались одними из крупнейших поставщиков лекарств в Россию за 2023 год. За год из Индии в РФ доставили 293,9 миллиона упаковок с препаратами.