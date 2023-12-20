20 декабря 2023, 12:07

Свыше 300 медицинских корпусов реконструировали в Москве

РИА «Новости»
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За последний годы свыше 300 медицинских объектов отремонтировали в Москве. Об этом сообщил мэр города Сергей Собянин во время ежегодного отчета о работе столичного правительства перед Мосгордумой.

По его словам, за пять лет в мегаполисе провели капитальную реорганизацию инфраструктуры московского здравоохранения. Теперь медучреждения строят по новым высоким стандартам, а старые приводят в порядок по установленным нормам.

«За последние годы реконструировано свыше 300 корпусов общей площадью более один миллионов 600 тысяч квадратных метров», - заявил Собянин.

Градоначальник уточнил, в столице появились уникальные здания такие, как новый комплекс Морозовской детской больницы, инфекционная клиническая больница № 1 и другие.

Собянин также подчеркнул, что сейчас строители работаю над новыми корпусами для детской больницы святого Владимира, онкологической больницы № 62 и ряда флагманских центров. Кроме того, по планам в столице возведут новый «Склиф» и большую городскую больницу.

Ранее заместитель мэра Анастасия Ракова рассказала о расширении проекта соцкоординаторов в детских больницах Москвы.

Благоустройство Больницы Строительство Сергей Собянин Москва 2023
20 декабря 2023, 08:58
Мурашко предложил Китаю сотрудничать в разработке биологических препаратов
РИА «Новости»
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Сотрудничество России и Китая в области здравоохранения могут расширить. Глава Минздрава Михаил Мурашко заявил на встрече с зампредседателя госкомитета по здравоохранению КНР Цао Сюэтао о заинтересованности в совместных учениях, разработке препаратов и развитии телемедицины, сообщили «Известия».

Прошедшая в Пекине встреча стала первой после пандемии коронавируса. Михаил Мурашко заявил, что во время нее страны активно обменивались актуальными данными и подходами к лечению. Он обсудил с Цао Сюэтао расширение сотрудничества в борьбе с инфекционными и неинфекционными заболеваниями, обращении медицинских изделий и лекарств, медицинском образовании.

«У нас есть еще одно традиционное поле для сотрудничества - это медицина катастроф. У нас большая приграничная территория, поэтому мы можем проводить совместные учения и тренировки», - сказал министр.

Михаил Мурашко заявил, что Россия заинтересована в расширении контактов в сферах разработки и производства биологических препаратов, биотехнологий для лечения онкологических, инфекционных и ревматоидных заболеваний, телемедицины.

Российская делегация прилетела в Пекин 19 декабря.

RT сообщил, что премьер-министр Михаил Мишустин встретился с председателем КНР Си Цзиньпином.

Здравоохранение Минздрав Международные отношения Медицина Китай Телемедицина
20 декабря 2023, 07:58
ВОЗ спрогнозировала рост заболеваемости новым вариантом коронавируса JN.1
РИА «Новости»
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В Северном полушарии распространился новый штамм коронавируса JN.1. Всемирная организация здравоохранения заявила, что из-за него может произойти рост заболеваемости ковидом, сообщило агентство Reuters.

Первые случаи заболевания ковидом варианта JN.1 зафиксировали в сентябре в США. С тех пор заражение распространилось, и к началу декабря на этот вариант, по подсчетам американского Центра по контролю и профилактике заболеваний, приходились уже от 15% до 29% всех случаев ковида.

В связи с этим ВОЗ классифицировала новый штамм как отдельный представляющий интерес вариант, хотя до декабря специалисты рассматривали JN.1 лишь как часть родительской линии BA.2.86. Организация предупредила, что с наступлением зимы в Северном полушарии заболеваемость может возрасти, но без серьезных последствий - этот вариант не вызывал тяжелого течения болезни.

Иммунолог Владимир Болибок сравнил ковид с сезонной инфекцией. Он заявил, что хорошим средством профилактики стало ношение маски, соблюдение дистанции и вакцинация.

Болезни Коронавирус в России и в мире COVID-19 в других странах Главное о COVID-19
20 декабря 2023, 05:15
Врач рассказал, как избежать «синдрома праздничного сердца» на Новый год
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Главный терапевт Минздрава России, академик РАН Оксана Драпкина рекомендовала россиянам соблюдать пять важных правил новогоднего застолья, чтобы избежать риска «синдрома праздничного сердца». Об этом она написала в своем Telegram-канале.

«Этим, на первый взгляд, радостным термином, называют острое нарушение сердечного ритма у здорового человека, вызванное употреблением алкоголя», - уточнила врач.

Драпкина добавила, что ситуацию ухудшит употребление жирной и соленой пищи, а также большие дозы кофеина и стресс.

По ее словам, в трети случаев приступ аритмии может повториться, а некоторые ее виды способны стать причиной внезапной смерти.

Специалист советует соблюдать пять правил, которые помогут сохранить здоровье и повеселиться в новогоднюю ночь.

Во-первых, не переедать. Во-вторых, больше двигаться, но не стоит поднимать тяжести или делать наклоны. В-третьих, уровень стресса отлично снижают прогулки на свежем воздухе или любимые занятия. В-четвертых, не злоупотреблять препаратами, облегчающими симптомы похмелья, ведь они увеличивают нагрузку на сердце. И, наконец, последнее - обратитесь к врачам за помощью, если приступы аритмии продолжаются несколько часов.

Ранее врач-оториноларинголог Ирина Ерошкина посоветовала мыть голову вечером , чтобы не переохладить лор-органы и не подхватить простуду перед Новым годом. Также важно одеваться по погоде, защищая шарфами во время морозов верхние дыхательные пути.

Врачи Новый год
19 декабря 2023, 23:42
Валокордин и корвалол предложили запретить в России
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В России предложили запретить валокордин и корвалол. Эти популярные в народе медикаменты не являются сердечными лекарствами и вместо пользы могут нанести вред здоровью. Такое мнение высказал врач-кардиолог и геронтолог Юрий Конев в эфире «Радио 1».

Врач напомнил, что в основе валокордина и корвалола лежат снотворные и седативные вещества, которые не влияют на работу сердца. И здесь кроется главная опасность этих препаратов: они скрывают боль, человек чувствует облегчение и думает, что ему стало лучше. При настоящем сердечном приступе это может привести к трагическим последствиям, предупредил врач.

Конев добавил, что, несмотря на популярность валокордина и корвалола, они не являются официально признанными сердечными лекарствами.

Ранее врач-кардиолог Андрей Кондрахин рассказал, какие напитки опасно пить при низком атмосферном давлении. Это кофе, алкоголь и энергетики. По словам врача, их употребление может привести к сгущению крови и, как следствие, образованию тромбов.

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