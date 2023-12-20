Свыше 300 медицинских корпусов реконструировали в Москве

По его словам, за пять лет в мегаполисе провели капитальную реорганизацию инфраструктуры московского здравоохранения. Теперь медучреждения строят по новым высоким стандартам, а старые приводят в порядок по установленным нормам.

«За последние годы реконструировано свыше 300 корпусов общей площадью более один миллионов 600 тысяч квадратных метров», - заявил Собянин.

Градоначальник уточнил, в столице появились уникальные здания такие, как новый комплекс Морозовской детской больницы, инфекционная клиническая больница № 1 и другие.

Собянин также подчеркнул, что сейчас строители работаю над новыми корпусами для детской больницы святого Владимира, онкологической больницы № 62 и ряда флагманских центров. Кроме того, по планам в столице возведут новый «Склиф» и большую городскую больницу.

Ранее заместитель мэра Анастасия Ракова рассказала о расширении проекта соцкоординаторов в детских больницах Москвы.