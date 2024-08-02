02 августа 2024, 11:06

Суд запретил москвичу держать в квартире 30 кошек

РИА «Новости»
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Бутырский суд запретил жителю Москвы, у которого в квартире было 30 кошек, содержать животных и обязал привести квартиру в надлежащее состояние. Об этом сообщила объединенная пресс-служба столичных судов общей юрисдикции.

О тяжелом положении кошек стало известно в мае. Житель одного из домов по Алтуфьевскому шоссе держал в квартире 30 кошек , при этом не пускал их в комнаты, плохо кормил и не ухаживал за ними.

На мяуканье и сильный запах обратили внимание соседи. Они пытались поговорить с хозяином квартиры, но тот игнорировал все их слова.

По данным московской прокуратуры , концентрация аммиака во взятом на пробу воздухе превысила норму в девять раз. Кроме того, хозяин не вакцинировал животных, что создавало угрозу и им самим, и ему.

Бутырский межрайонный прокурор обратился в суд с иском, который удовлетворили. Москвича обязали избавиться от кошек и запретили заводить новых.

Ранее стало известно об иске в суд на владельца знаменитых бутовских коз.

Суд Москва Кошки
02 августа 2024, 05:16
Названы первые признаки оторвавшегося тромба
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Первыми признаками такого опасного для жизни состояния как оторвавшийся тромб назвали боли в грудной клетке, внезапно появившаяся одышка и появление прожилок крови в мокроте. Об этом РИА «Новости» рассказала кандидат медицинских наук, врач-флеболог Елена Смирнова.

«Первыми признаками оторвавшегося тромба являются внезапно появившаяся одышка, усиливающая при физической нагрузке, чувство нехватки воздуха, боли в грудной клетке, связанные с дыханием, примерно в трети случаев наблюдается кровохарканье (появление прожилок крови в мокроте - прим. ред.)», - рассказала врач.

Смирнова добавила, что встречаются и другие признаки. Это высокий пульс и тахикардия, боль, покраснение и отечность в области тромбированных вен. Она объяснила, что тромбы могут встречаться и в поверхностных венах, и в глубокой венозной системе, поэтому симптоматика может различаться.

Флеболог предупредила, что при возникновении подобных симптомов сразу нужно обратиться к врачу. Самое опасное состояние, когда имеется флотирующий тромб, не прикрепленный головкой к стенке. Он может оторваться и попасть в легочную артерию.

Ранее хирург-флеболог Армен Авакян предупредил, что узкая и обтягивающая одежда в самолете увеличивает риски тромбообразования.

Болезни Врачи
02 августа 2024, 03:31
Названы риски внезапной смерти из-за отсутствия секса
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Повышенный риск внезапной смерти из-за отсутствия секса у женщин — это миф, не имеющий оснований. Об этом в беседе с Пятым каналом рассказала психолог и сексолог Александра Миллер.

«Это заблуждение, потому что так живет огромное количество людей. Многие люди не встречают идеально подходящего партнера или у них есть какие-то комплексы», - сказала она.

Миллер заверила, что женщинам и мужчинам не нужно бояться внезапной смерти из-за отсутствия интимной жизни. Однако не стоит забывать, что секс является «живительной силой для всех».

Популярный миф возник после исследования в Journal of Public Health. Ученые нашли связь между уровнем сексуальной активности и риском преждевременной смерти среди женщин.

В исследовании участвовали более 14 тысяч американок в возрасте от 20 до 59 лет. Около 95% из них занимались сексом более 12 раз в год, а у 38% женщин интим был больше одного раза в неделю. Выяснилось, что у тех, кто занимался сексом реже, шансы умереть были выше почти на 70% Врач-сексолог Евгений Кульгавчук перечислил признаки патологической зависимости от секса. В их числе частая смена половых партнеров и порнофилия.

Повышенный риск внезапной смерти из-за отсутствия секса у женщин - это миф, не имеющий оснований. Об этом в беседе с Пятым каналом рассказала психолог и сексолог Александра Миллер.

Исследования Женщины Ученые Секс
01 августа 2024, 16:47
Онколог оценил риск возникновения рака при употреблении продуктов с метионином
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Американские ученые обнаружили связь между высоким потреблением метионина, который содержится в креветках, говядине и яйцах, и развитием агрессивных форм рака головы и шеи. Врач-онколог Евгений Черемушкин рассказал 360.ru, действительно ли это вещество опасно для человека.

Что такое метионин? Метионин - это аминокислота, которая входит в состав многих белков. Она содержится во многих продуктах «Эта аминокислота не может быть опасна, потому что она входит во все структурные элементы организма» - уточнил Черемушкин.

Врач сравнил усвоение метионина с приемом витаминов. По его словам, опасность может представлять только избыточное потребление продуктов, содержащих эту аминокислоту. Поэтому не стоит злоупотреблять ими, чтобы не нарушать баланс веществ и не провоцировать защитную систему организма.

Что такое агрессивный рак? Черемушкин объяснил, что степень агрессивности рака определяется поведением его клеток: если они быстро делятся, если они склонны к миграции. У клеток есть система элементов, которые связывают их в определенную структуру.

«Если клетка „лысая“, то есть у нее не вырабатываются поверхностные элементы, то она просто делится и плывет куда хочет. Вот это агрессивная форма. Она быстро метастазирует, быстро развивается, и это представляет большую проблему» - объяснил он.

По словам врача, если при появлении шаровидных образований на поверхности слизистой или кожи препараты, содержащие гормоны или антибиотики, не помогли, то стоит обратиться к онкологу для обследования.

Что действительно может способствовать развитию рака головы и шеи? Черумушкин объяснил, что рак шеи и головы отличается только особенностями воздействия. Например, пожилые люди из-за солнечных лучей подвержены возникновению базалиомы - опухоли слоя кожи.

Врач уточнил, что к опухолям головы и шеи также относятся воспаления в верхних дыхательных и пищеварительных путях: слизистые полости рта и глотка. Так как курящие и алкоголики испытывают массивное воздействие канцерогенов, эти люди больше остальных подвержены риску возникновения агрессивных форм рака головы и шеи.

«Ешьте все, что угодно, но то, что входит в обычный рацион человека. Не ешьте продукты, содержащие явные токсины, канцерогены, подверженные радиоактивному воздействию. Таких экстремалов мало, и они быстро заканчиваются», - заключил он.

Курение Врачи Алкоголь Рак Онкология Продукты
01 августа 2024, 05:12
Ученые выявили продукты, способные вызвать рак
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Американские ученые из Университета Южной Калифорнии связали употребление пищи с большим количеством аминокислоты метионина с развитием трудноизлечимого рака головы и шеи. Результаты исследования опубликовали в журнале Proceedings of the National Academy of Sciences (PNAS).

В процессе исследования ученые обратили внимание, что у многих людей с раком ротовой полости и другими опухолями наблюдается повышенная концентрация метионина. Это незаменимая аминокислота, которую человек получает из пищи. Она содержится в креветках, говядине и яйцах.

Исследователи провели эксперименты с животными и лабораторными органоидами, заблокировав LAT1 - мембранный белок, переносящий метионин внутрь клеток. В результате рост опухолей замедлился.

Они выяснили, что диета с низким содержанием метионина замедляет рост опухолей в два раза по сравнению с обычной.

Ранее врачи МОНИКИ имени Владимирского во время операции по удалению опухоли в желудке обнаружили и удалили еще одну.

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