Суд запретил москвичу держать в квартире 30 кошек

О тяжелом положении кошек стало известно в мае. Житель одного из домов по Алтуфьевскому шоссе держал в квартире 30 кошек , при этом не пускал их в комнаты, плохо кормил и не ухаживал за ними.

На мяуканье и сильный запах обратили внимание соседи. Они пытались поговорить с хозяином квартиры, но тот игнорировал все их слова.

По данным московской прокуратуры , концентрация аммиака во взятом на пробу воздухе превысила норму в девять раз. Кроме того, хозяин не вакцинировал животных, что создавало угрозу и им самим, и ему.

Бутырский межрайонный прокурор обратился в суд с иском, который удовлетворили. Москвича обязали избавиться от кошек и запретили заводить новых.

Ранее стало известно об иске в суд на владельца знаменитых бутовских коз.