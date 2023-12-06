06 декабря 2023, 07:13

Строители аэропорта Петропавловск-Камчатский массово слегли с гастроэнтеритом

РИА «Новости»
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Причиной массового отравления рабочих в Елизово стал гастроэнтерит. Их госпитализировали в состоянии средней и легкой степени тяжести, сообщил РИА «Новости» замминистра здравоохранения Камчатского края Олег Мельников.

«Сейчас проводим дальнейшую диагностику по диагнозу, но, предварительно, информация подтверждается, что это гастроэнтерит. Состояние пациентов средней тяжести и легкой степени тяжести, однако угрозы жизни нет», - сказал он.

Рабочие, по словам замминистра, получили необходимое лечение. Кафе, где они питались, обследовал Роспотребнадзор.

Массовое отравление произошло на стройплощадке нового терминала международного аэропорта Петропавловск-Камчатский в Елизово. Госпитализировали, по информации агентства, 40 человек.

Прокуратура Камчатки начала проверку. По ее данным, все заболевшие ели в местном кафе.

Минздрав Камчатка
06 декабря 2023, 04:42
Ученые выявили связь между домашними кошками и шизофренией
РИА «Новости»
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Австралийские ученые из Университета Квинсленда открыли взаимосвязь между наличием у молодых людей кошек и развитием шизофрении. Владельцы кошек в возрасте до 25 лет сталкиваются с этой болезнью в два раза чаще, чем те, у кого нет питомца. Об этом сообщил журнал Daily Mail.

Ученые проанализировали результаты 17 предыдущих работ, которые провели их коллеги из 11 стран, включая США и Великобританию. Они предположили, что шизофрения связана с наличием в кошачьем организме паразита Toxoplasma gondii.

Исследователи пояснили, что он может попасть в человеческий организм при контакте с домашним питомцем. Далее паразит воздействует на нейромедиаторы в мозге, что может приводить к изменениям личности и психическим расстройствам. Ученые отметили, что симптомы шизофрении обычно проявляются в возрасте 16-30 лет.

Ранее зоопсихолог, заведующий кафедрой общей психологии Московского института психоанализа Иван Хватов предупредил, что многие люди очеловечивают домашних животных и приписывают им чувства, испытывать которые они не способны.

Австралия Коты Наука
06 декабря 2023, 02:30
Микоплазменная пневмония в России. Врач объяснил, кто входит в группу риска и назвал способы лечения
РИА «Новости»
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Несколько случаев микоплазменной пневмонии зарегистрировали в России. О том, кто из пациентов входит в повышенную группу риска и как защититься от вируса рассказал Пятому каналу пульмонолог Максим Новиков.

Врач объяснил, что течение болезни отличается от симптомов обычной пневмонии, так как микоплазма как бы встраивается в клетки своего носителя. И в этом заключается главная опасность этого вируса, но не все так плохо.

В группу риска входят воспитанники детских садов и школьники, из-за того, что они часто между собой контактируют в коллективе, а также пенсионеры.

«Раньше заболевало много детей, и обычно антибиотики не помогали. И все это произошло из-за того, что в стандартные схемы лечения инфекции нижних дыхательных путей у детей входили обычные антибиотики. Мало кто знал в то время, что они не помогают от микоплазмы», - объяснил Новиков.

Он добавил, что главное правильно диагностировать заболевание, которое начинается как обычная простуда. Появляется ощущение сухости в носоглотке и осиплый голос. Врач ориентируются на такой симптом, как высокая температура при микоплазменной пневмонии.

Новиков напомнил, что лечиться нужно строго под контролем врача. На микоплазму действуют два вида антибиотиков, но детям подходит только один.

Ранее Роспотребнадзор сообщил, что в России зафиксировали отдельные случаи микоплазменной инфекции.

Здравоохранение Болезни Роспотребнадзор Россия
05 декабря 2023, 14:34
Почти 17 тысяч случаев COVID-19 выявили в Москве за неделю
РИА «Новости»
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В Москве продолжается волна новой коронавирусной инфекции. За прошедшую неделю количество переболевших достигло почти 14 тысяч человек, умерло от коронавируса 39 жителей. Об этом сообщили в официальной сводке оперативного штаба.

Согласно данным, за прошедшую неделю в Москве выявили 16 738 случаев заболевания COVID-19, выздоровело 13 964 человека, госпитализация понадобилась 1375 горожанам.

Всего по России количество госпитализаций увеличилось на 12%, при этом выздоровело на 27,1% больше россиян по сравнению с предыдущей неделей. Всего за данный период от COVID-19 умерло 138 человек.

Ранее китайские ученые выяснили, какой напиток снижает риск заражения коронавирусом. По их мнению, противостоять болезни поможет употребление кофе.

Здравоохранение Медицина Москва 2023
05 декабря 2023, 10:39
Крупнейшая в России ИКБ № 1 приняла первых пациентов в Мрскве
Telegram-канал мэра Москвы Сергея Собянина
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В Москве Инфекционная клиническая больница (ИКБ) № 1, считающаяся крупнейшей в России, приняла первых пациентов. Медицинское учреждение модернизировали и создали все условия для лечения, подчеркнул в Telegram-канале мэр столицы Сергей Собянин.

«Новый комплекс ИКБ № 1 построили на месте старых корпусов, с нуля и всего за несколько лет. Оснастили передовым оборудованием», - подчеркнул он.

Собянин добавил, что мощность стационара увеличилась почти в полтора раза. Лечение здесь могут проходить одновременно около тысячи пациентов.

В больнице есть отдельные блоки для оказания помощи взрослым и детям, отделение для пациентов с особо опасными инфекциями, а также клиническая лаборатория, гепатологический центр с дневным стационаром. В ближайшее время там откроют четыре современные операционные и заработает инфекционная акушерско-гинекологическая служба.

Ранее для москвичей провели экскурсии по ИКБ № 1. Им показали оснащение клиники и иммерсивное шоу.

Медицина Сергей Собянин Москва 2023

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