Строители аэропорта Петропавловск-Камчатский массово слегли с гастроэнтеритом
Причиной массового отравления рабочих в Елизово стал гастроэнтерит. Их госпитализировали в состоянии средней и легкой степени тяжести, сообщил РИА «Новости» замминистра здравоохранения Камчатского края Олег Мельников.
«Сейчас проводим дальнейшую диагностику по диагнозу, но, предварительно, информация подтверждается, что это гастроэнтерит. Состояние пациентов средней тяжести и легкой степени тяжести, однако угрозы жизни нет», - сказал он.
Рабочие, по словам замминистра, получили необходимое лечение. Кафе, где они питались, обследовал Роспотребнадзор.
Массовое отравление произошло на стройплощадке нового терминала международного аэропорта Петропавловск-Камчатский в Елизово. Госпитализировали, по информации агентства, 40 человек.
Прокуратура Камчатки начала проверку. По ее данным, все заболевшие ели в местном кафе.