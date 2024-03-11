Стоматологи Подмосковья удалили 24-летней девушке молочные зубы

Девушка была в курсе этого, но не обращалась к врачу из-за отсутствия проблем. Рентгенологическое исследование показало наличие зачатков коренных зубов, находящихся на стадии прорезывания. Однако медики обнаружили и несформированную верхушку корня, из-за чего и была задержка в процессе смены.

«Под местным обезболиванием мы аккуратно удалили пациентке молочные зубы, тем самым освободили путь для прорезывания постоянных», - рассказала заведующая стоматологическим отделением Елена Тамбова.

Она отметила, что удаление молочных зубов у взрослых - большая редкость. Тамбова добавила, что через несколько недель, когда начнут прорезываться новые коренные зубы, девушка вернется на дальнейшее наблюдение.

Ранее стоматолог предупредил , что из-за запущенной кисты можно лишиться зуба.