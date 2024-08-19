19 августа 2024, 03:38

Стало известно, зависит ли оргазм женщины от размера пениса мужчины

Unsplash
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Женское удовольствие в сексе зависит не только от размера пениса партнера, но и от эмоциональной связи с ним и собственного психологического состояния. Психолог-сексолог Антон Орлов сообщил об этом Lenta.ru.

«Длина пениса - далеко не основной фактор, влияющий на оргазм женщины. Гораздо важнее техника, эмоциональная связь и понимание потребностей партнерши», - сказал он.

Орлов объяснил, что особенно чувствительные участки влагалища находятся на глубине всего двух-трех сантиметров. Он призвал мужчин не зацикливаться на мифах и стереотипах, а вместо этого углубить эмоциональную связь с партнершей и развить технику удовлетворения.

Сексолог Александра Миллер развеяла еще один миф, связанный с интимной близостью. Она заявила, что прикосновения больше способствуют получению удовольствия, чем элементы одежды.

Отношения Женщины Мужчины Секс Наука
18 августа 2024, 04:19
Названа категория людей наиболее склонная к набору веса
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Одинокие люди часто подвержены неконтролируемой тяге к сладкому, пытаясь восполнить дефицит любви продуктами, поднимающими эндорфиновый фон. Об этом «Газете.ru» рассказал доцент кафедры диетологии Университета РОСБИОТЕХ Сергей Шкитин.

Врач отметил, что существует два очень мощных стимулятора выработки эндорфинов - еда и интимная близость. При этом одно не способно заменить другое.

«В некоторых случаях люди пытаются добирать комфортный уровень эндорфинов и серотонина за счет сладостей. Это ошибочно, поскольку человек сам для себя устраивает эндорфиновую зависимость и рискует очень быстро набрать 10-20 лишних килограммов», - предупредил Шкитин.

Он добавил, что при этом осознанные люди вправе контролировать свой рацион, не злоупотребляя кондитерскими изделиями. Ведь вес проще набрать, чем сбросить.

Шкитин предупредил, что располневшие люди, пытающиеся вернуться в форму с помощью диет, но без советов врача, могут нарушить свой холестириновый цикл. Как итог - гормональные нарушения и, как следствие, снижение либидо.

Ранее врач Мария Калошина предостерегла от сна при включенном телевизоре или свете, так как нарушается выработка мелатонина, что может вылиться в ожирение.

Врачи Ожирение
17 августа 2024, 04:26
Женщина из-за «стыдных» симптомов не заметила пятисантиметровую опухоль
РИА «Новости»
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Линдси Джейн Пиетт из Онтарио запустила колоректальный рак из-за того, что четыре года игнорировала неприятные симптомы и стыдилась обратиться с ними к врачу. У нее обнаружили пятисантиметровую опухоль, сообщило издание Mirror.

Впервые врач назначил женщине колоноскопию в возрасте 35 лет из-за наследственной предрасположенности. Но из-за проблем с логистикой она сначала отменила прием, а потом оттягивала поход в клинику от стыда - ее смущало, что придется говорить о запоре, вздутии живота и нерегулярном стуле. Так канадке диагностировали рак лишь в 2021 году на третьей стадии.

«Единственная вещь, которая едва ли не сложнее, чем борьба с раком, - это преодоление его эмоциональных последствий», - сказала Пиетт.

В январе 2022 года женщина прошла курс интенсивной химиотерапии и радиотерапии, а в июле 2023 году из-за возвращения опухоли ей провели операцию. Пиетт опубликовала в соцсетях видео, в котором призвала не откладывать поход к врачу и соглашаться на колоноскопию.

Рак, выявленный на ранней стадии, хорошо поддается лечению, подтвердил Life онколог Андрей Каприн. Он заявил, что в таких случаях достаточно операции.

Болезни Канада Онкология
17 августа 2024, 04:05
Названы самые ранние предвестники инсульта
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Врач-невролог Владимир Мартынов перечислил признаки и симптомы инсульта, которые могут развиваться за несколько недель до болезни. Он рассказал РИА «Новости», что на ранних стадиях могут проявиться нарушения речи, онеметь части тела и ухудшиться зрение.

Врач-невролог Владимир Мартынов перечислил признаки и симптомы инсульта, которые могут развиваться за несколько недель до болезни. Он рассказал РИА «Новости» , что на ранних стадиях могут проявиться нарушения речи, онеметь части тела и ухудшиться зрение.

Врач предупредил, что инсульт развивается внезапно и стремительно, поэтому заранее к этой ситуации не подготовиться. При этом первые звоночки болезни могут проявиться за несколько дней или даже недель.

«Сильная головная боль может говорить об инсульте, головокружение, временная потеря координации и даже сознания, трудности с речью могут появиться за некоторое время до инсульта», - рассказал Мартынов.

Он назвал и такие симптомы, как резкое чувство слабости, онемение в конечностях и лице, двоение в глазах, внезапная потеря или ухудшение зрения, а также речевые нарушения.

Ранее врач-невролог Военно-медицинской академии Павел Хорошев посоветовал съедать по одному банану в день, восполняя в организме дефицит калия, в качестве профилактики инсульта или инфаркта.

Инсульт Врачи
17 августа 2024, 03:17
Стало известно, почему нельзя откладывать сигнал будильника
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Невролог и эксперт по лечению бессонницы Линдси Браунинг предупредила, что привычка ставить повторный сигнал будильника негативно отражается на самочувствии и работоспособности человека, приводит к усталости и разбитости по утрам. Об этом она рассказала британскому изданию Daily Mirror.

Браунинг пояснила, что повторный сигнал будильника, причем перенесенный на короткий срок - с интервалом в 15 или 30 минут, будит человека в момент глубокой фазы сна.

«Я вообще не поклонница подобных вещей, потому что это портит сон», - предупредила она.

Врач посоветовала вместо установки нескольких сигналов приобрести гаджет для отслеживания фаз ночного сна, чтобы лучше высыпаться. Прибор поможет выбрать наиболее оптимальный момент для пробуждения, просигналив о наступлении утра во время легкого (неглубокого) сна. Человек в этом случае быстрее перейдет в состояние бодрствования.

Ранее сомнолог и невролог Елена Царева предупредила, что качество последнего часа сна снижается при установке нескольких будильников.

Исследования Врачи

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