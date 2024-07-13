Стало известно, в каких алкогольных напитках меньше всего калорий

В публикации отметили, что в 350 миллилитрах светлого пива содержится 103 килокалории, 14 миллиграммов натрия, шесть граммов углеводов и один грамм белка. При этом алкоголя в нем 3,5−5%.

Что касается красного вина, то в 150 миллилитрах этого напитка всего 125 килокалорий, шесть миллиграммов натрия, четыре грамма углеводов и 12−15% алкоголя. Кроме того, в этом вине есть полифенолы.

Ранее гастроэнтеролог Татьяна Заможняя заявила, что безопасных доз алкоголя спиртного не существует. При этом можно придерживаться определенного количества, которое сильно не навредит организму. В него входят поллитра пива и 200 миллилитров вина.