Стало известно, почему в кофе нельзя добавлять молоко и сливки

Бодрящий напиток служит источником полифенолов. В 100 миллилитрах кофе средней крепости содержится около 214 миллиграммов соединения. Эти вещества - антиоксиданты, которые защищают людей от появления некоторых видов рака, сердечно-сосудистых заболеваний, нейродегенеративных расстройств и диабета.

«Но когда вы добавляете в кофе молоко, его белки связываются с полифенолами, снижая их всасывание и способность вашего организма усваивать эти полезные вещества и извлекать из них пользу», - объяснил Лав.

Споры о пользе и вреде кофе до сих пор не утихают. Точно известно, что умеренное потребление напитка не противопоказано здоровому человеку. В день следует выпивать от трех до пяти чашек.