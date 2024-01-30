Стало известно, почему нельзя пить алкоголь перед сном

В эксперименте участвовали 30 взрослых добровольцев, которые провели три ночи подряд в лаборатории. Их разделили на две группы, в одной из которых участники выпивали алкогольный коктейль за час до отбоя.

Ученые определяли стадии сна с использованием полисомнографии. Они выяснили, что употребление алкоголя перед сном уменьшило продолжительность быстрого сна, занимающего около 20% ночного сна. При том, что эта стадия важна для сохранения остроты ума и памяти человека.

Ранее ученые из Катанийского университета выяснили, что соблюдение средиземноморской диеты, богатой овощами, рыбой и бобовыми, может улучшить качество сна. Такой рацион снижает вероятность появления бессонницы и внезапных изменений продолжительности сна.

До этого клинический психолог Татьяна Метелева предупредила, что нарушение сна является одним из признаков нарушения психического здоровья.