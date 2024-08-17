Стало известно, почему нельзя откладывать сигнал будильника

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Браунинг пояснила, что повторный сигнал будильника, причем перенесенный на короткий срок - с интервалом в 15 или 30 минут, будит человека в момент глубокой фазы сна.

«Я вообще не поклонница подобных вещей, потому что это портит сон», - предупредила она.

Врач посоветовала вместо установки нескольких сигналов приобрести гаджет для отслеживания фаз ночного сна, чтобы лучше высыпаться. Прибор поможет выбрать наиболее оптимальный момент для пробуждения, просигналив о наступлении утра во время легкого (неглубокого) сна. Человек в этом случае быстрее перейдет в состояние бодрствования.

Ранее сомнолог и невролог Елена Царева предупредила, что качество последнего часа сна снижается при установке нескольких будильников.