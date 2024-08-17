17 августа 2024, 03:17

Стало известно, почему нельзя откладывать сигнал будильника

Freepik
Читайте нас в: Google Новости

Невролог и эксперт по лечению бессонницы Линдси Браунинг предупредила, что привычка ставить повторный сигнал будильника негативно отражается на самочувствии и работоспособности человека, приводит к усталости и разбитости по утрам. Об этом она рассказала британскому изданию Daily Mirror.

Браунинг пояснила, что повторный сигнал будильника, причем перенесенный на короткий срок - с интервалом в 15 или 30 минут, будит человека в момент глубокой фазы сна.

«Я вообще не поклонница подобных вещей, потому что это портит сон», - предупредила она.

Врач посоветовала вместо установки нескольких сигналов приобрести гаджет для отслеживания фаз ночного сна, чтобы лучше высыпаться. Прибор поможет выбрать наиболее оптимальный момент для пробуждения, просигналив о наступлении утра во время легкого (неглубокого) сна. Человек в этом случае быстрее перейдет в состояние бодрствования.

Ранее сомнолог и невролог Елена Царева предупредила, что качество последнего часа сна снижается при установке нескольких будильников.

Исследования Врачи
17 августа 2024, 04:26
Женщина из-за «стыдных» симптомов не заметила пятисантиметровую опухоль
РИА «Новости»
Читайте нас в: Google Новости
Линдси Джейн Пиетт из Онтарио запустила колоректальный рак из-за того, что четыре года игнорировала неприятные симптомы и стыдилась обратиться с ними к врачу. У нее обнаружили пятисантиметровую опухоль, сообщило издание Mirror.

Впервые врач назначил женщине колоноскопию в возрасте 35 лет из-за наследственной предрасположенности. Но из-за проблем с логистикой она сначала отменила прием, а потом оттягивала поход в клинику от стыда - ее смущало, что придется говорить о запоре, вздутии живота и нерегулярном стуле. Так канадке диагностировали рак лишь в 2021 году на третьей стадии.

«Единственная вещь, которая едва ли не сложнее, чем борьба с раком, - это преодоление его эмоциональных последствий», - сказала Пиетт.

В январе 2022 года женщина прошла курс интенсивной химиотерапии и радиотерапии, а в июле 2023 году из-за возвращения опухоли ей провели операцию. Пиетт опубликовала в соцсетях видео, в котором призвала не откладывать поход к врачу и соглашаться на колоноскопию.

Рак, выявленный на ранней стадии, хорошо поддается лечению, подтвердил Life онколог Андрей Каприн. Он заявил, что в таких случаях достаточно операции.

Болезни Канада Онкология
17 августа 2024, 04:05
Названы самые ранние предвестники инсульта
Freepik
Читайте нас в: Google Новости
Врач-невролог Владимир Мартынов перечислил признаки и симптомы инсульта, которые могут развиваться за несколько недель до болезни. Он рассказал РИА «Новости», что на ранних стадиях могут проявиться нарушения речи, онеметь части тела и ухудшиться зрение.

Врач-невролог Владимир Мартынов перечислил признаки и симптомы инсульта, которые могут развиваться за несколько недель до болезни. Он рассказал РИА «Новости» , что на ранних стадиях могут проявиться нарушения речи, онеметь части тела и ухудшиться зрение.

Врач предупредил, что инсульт развивается внезапно и стремительно, поэтому заранее к этой ситуации не подготовиться. При этом первые звоночки болезни могут проявиться за несколько дней или даже недель.

«Сильная головная боль может говорить об инсульте, головокружение, временная потеря координации и даже сознания, трудности с речью могут появиться за некоторое время до инсульта», - рассказал Мартынов.

Он назвал и такие симптомы, как резкое чувство слабости, онемение в конечностях и лице, двоение в глазах, внезапная потеря или ухудшение зрения, а также речевые нарушения.

Ранее врач-невролог Военно-медицинской академии Павел Хорошев посоветовал съедать по одному банану в день, восполняя в организме дефицит калия, в качестве профилактики инсульта или инфаркта.

Инсульт Врачи
16 августа 2024, 23:34
В Институте иммунологии объяснили профилактическую значимость аллерговакцины
Pxhere
Читайте нас в: Google Новости
Минздрав разрешил исследования вакцины от аллергии на пыльцу березы, которую в медицинской среде уже называют настоящим прорывом. Разработали ее в Институте иммунологии ФМБА, представитель которого на стриме с ведущей 360.ru Екатериной Малашенко объяснил профилактическую значимость препарата.

«В моей более чем 25-летней практике для профилактики я лично не использовала аллерговакцины. Мы не используем аллергены, а лечим непосредственно болезнь, то есть когда пациент страдает поллинозом сезонной аллергии», - отметил специалист.

Он добавил, что в профилактическом смысле эту рекомбинантную аллерговакцину можно использовать как лечение будущей перекрестной пыльцевой аллергии.

«Вот в таком смысле я вижу ее профилактическую значимость», - заключил собеседник 360.ru.

О начале клинических исследований вакцины, которая предназначена для профилактики аллергии к пыльце березы и перекрестной пищевой аллергии «Российской газете» рассказал руководитель группы разработчиков, директор Института иммунологии ФМБА Муса Хаитов.

При успешном завершении испытаний, заявил в беседе с «Известиями» врач-эксперт лаборатории «Гемотест» Роман Иванов, медицину ждет настоящий прорыв.

«Вакцинация может стать настоящим прорывом в области лечения аллергии. <> Прививка будет действовать быстрее. Кроме того, ее можно будет применять заблаговременно - для профилактики болезни», - подчеркнул он.

Исследования Болезни Минздрав Врачи Россия
16 августа 2024, 04:50
Названа доза кофеина, повышающая риск гипертонии
Freepik
Читайте нас в: Google Новости
Индийские исследователи выяснили, что регулярное употребление более 400 миллиграммов кофеина в день повышает риск сердечно-сосудистых заболеваний, в частности гипертонической болезни. Об этом сообщил Американский колледж кардиологии (ACC).

Исследование представили на выставке ACC Asia 2024 в Дели. В нем участвовали 92 здоровых человека в возрасте от 18 до 45 лет с нормальным артериальным давлением.

В ходе эксперимента 19,6% его участников употребляли более 400 миллиграммов кофеина, что равноценно примерно четырем чашкам кофе, 10 банкам газировки или двум энергетикам, за сутки в течение пяти дней в неделю или чаще в течение года.

Ученые отметили, что это отразилось на выносливости участников исследования. У людей увеличилась частота сердечных сокращений и повысилось артериальное давление после теста на лестнице. Последнее опасно развитием инфарктов, деменции, хронической болезни почек и сердечной недостаточности.

Если человек курит и употребляет алкоголь, пренебрегает физической активностью, то риски увеличиваются.

Ранее нутрициолог Марина Косенкова отметила пользу кофе, объяснив, что его употребление снижает риск развития болезни Паркинсона.

Исследования США Кофе Болезни Врачи

Новости по теме