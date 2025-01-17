Стало известно, может ли болезнь зомби-оленей перейти на человека

«Поскольку другие прионные заболевания ранее передавались от животных человеку, теоретически такая возможность существует», - сказал он.

До сих пор люди не заражались CWD, сообщил Ризванов. Аминокислотные последовательности прионного белка оленей не похожи на человеческие, но имеют меньше отличий от свиных. Болезнь уже диагностировали у диких свиней, которые питались мясом больных копытных. Ученый допустил, что болезнь зомби-оленей постепенно адаптируется и станет опасной для людей, ведь разница между белками свиньи и человека еще меньше.

О риске перехода CWD на людей предупредил эпидемиолог Майкл Остерхолм из Университета Миннесоты.

Болезнь зомби-оленей , или вирус зомби, совершила первый шаг к межвидовому переходу. Ее вызывают не вирусы и бактерии, а прионы - особый класс инфекционных агентов.