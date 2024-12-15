15 декабря 2024, 04:09

Стало известно, кто сможет поучаствовать в исследовании онковакцины

РИА «Новости»
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В ближайшее время на базе НМИЦ радиологии начнутся клинические исследования онковакцины на мРНК-платформе. Принять участие в проверке препарата смогут пациенты с подтвержденным диагнозом, сообщил в своем Telegram-канале внештатный онколог Минздрава России Андрей Каприн.

По словам врача, исследование направлено на изучение безопасности, переносимости, а также фармакокинетики препарата, созданного на основе энтеровирусов.

Поучаствовать в исследовании смогут пациенты обоих полов в возрасте 18-75 лет с подтвержденным диагнозом солидной опухоли, для которых хирургическое вмешательство и прочие методы лечения уже невозможны. Еще одним условием участия станет общее состояние здоровья по шкале ECOG, которое должно составлять 0-2. При этом с момента последнего лечения должно пройти не менее двух недель, уточнил Каприн.

«Этот препарат - долгожданная надежда для пациентов, столкнувшихся с серьезными вызовами в лечении солидных опухолей», - написал онколог.

Ранее Каприн рассказал, что создание такой онковакцины под каждого пациента будет стоить государству около 300 тысяч рублей. При этом для пациентов она будет бесплатной.

Исследования Рубль Минздрав Врачи Россия Медицина Рак Онкология
13 декабря 2024, 23:43
Краснодарские аптеки сообщили о дефиците физраствора
РИА «Новости»
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В крупнейших аптечных сетях Краснодара пожаловались на дефицит физраствора. При этом в медучреждениях города таких проблем не наблюдается. Прояснить ситуацию попытались РИА «Новости».

После опроса журналистами нескольких крупных аптечных сетей в регионе, выяснилось, что приобрести препарат можно лишь в паре десятков аптечных пунктов. При этом, во всем Краснодаре насчитывается их около тысячи. Представители некоторых сетей признались, что в ближайшее время не ожидают поставок препарата.

Помимо аптек, агентство обратилось в Минздрав Краснодарского края. Там журналистам ответили, что в государственных больницах никаких проблем с препаратом нет.

«В медорганизациях, подведомственных министерству здравоохранения, физраствор есть в достаточном количестве», - сказали в ведомстве.

Ранее башкирская компания обманула больных раком россиян на 99 миллионов рублей. В качестве лекарства фирма предлагала не прошедший испытаний препарат, от которого состояние больных только ухудшилось.

Здравоохранение Больницы Краснодар Лекарства Минздрав Аптеки
13 декабря 2024, 11:54
Офтальмолог назвал пять способов сохранить здоровье глаз
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Современный человек регулярно сталкивается с факторами, провоцирующими проблемы со зрением, но есть способы, позволяющие сохранить здоровье глаз. Об этом в комментарии Lenta.ru рассказал врач-офтальмолог Кирилл Светлаков.

По его словам, важно правильно настроить под себя яркость экрана гаджета, поскольку именно они наиболее активно влияют на глаза. Выходя на улицу в солнечный день, необходимо надевать темные очки.

При этом на свежем воздухе нужно проводить как можно больше времени, потому что от домашнего образа жизни зрение тоже ухудшается.

Также Светлаков рекомендовал трижды в час давать глазам перерыв.

«Есть такое правило, которое так и называется „20×20×20“. Необходимо каждые 20 минут делать перерыв на 20 секунд и смотреть вперед на 20 метров», - рассказал врач.

Кроме того, офтальмолог посоветовал отказаться от курения, поскольку табачный дым разъедает слизистые оболочки.

Накануне врач-травматолог Сергей Климов рассказал, что делать, если в глаз попали искры от пиротехники.

Врачи
12 декабря 2024, 09:26
Клиника академика Ройтберга в Химках стала лучшей по клиентоцентричности в стране
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Клинику академика Ройтберга (АО «Медицина») в Химках признали лучшей по внедрению стандартов клиентоцентричности в России. Награду вручили в рамках конкурса «Лучший проект государственно-частного взаимодействия в здравоохранении», организованного Минздравом России.

Крупнейший центр ядерной медицины «Институт ядерной медицины» открыли в 2021 году в Химках. Клинику тогда посетили губернатор Подмосковья Андрей Воробьев и спикер Совфеда Валентина Матвиенко. Почетные гости отметили, что это первый центр такого масштаба в России: передовые технологии, современные аппараты и сотрудники с огромным опытом обеспечивают высокий уровень лечения пациентов с онкологическими заболеваниями.

В феврале на базе клиники начал работу первый в России цифровой ПЭТ/КТ сканер Discovery MI Gen2 с инновационной системой искусственного интеллекта. Эта система позволяет обнаруживать на ранних стадиях самые мелкие злокачественные образования и повышает точность диагностики онкозаболеваний до 93%. Специальная технология ASiR-V сокращает время проведения исследования и повышает безопасность процедуры.

«Институт ядерной медицины» АО «Медицина» стал первой клиникой в России, аккредитованной по международным стандартам качества и безопасности медицинской помощи JCI и трижды подтверждавшей соответствие этим стандартам.

Критерии оценки При выборе лучших клиник из всех заявленных комиссия учитывала доступность медицинской помощи, удовлетворенность пациентов и условия труда сотрудников.

В «Институте ядерной медицины» (ИЯМ), обособленном подразделении АО «Медицина», оказывают услуги лечения по полису обязательного медицинского страхования, хотя медучреждение относится к системе частного здравоохранения.

В 2023 году Клиника академика Ройтберга оказала помощь 27 760 пациентам в Московской области по полису ОМС и получила высокую оценку качества услуг - 95,1 балла из 100.

Жители Подмосковья высоко оценили услуги по полису ОМС, работу врачей и доступность высокотехнологичного обслуживания. Пациенты дали самую высокую оценку практически по всем важным аспектам обслуживания по ОМС.

«Мы выражаем искреннюю благодарность администрации Московской области за поддержку и внимание к развитию государственно-частного партнерства в сфере здравоохранения», - отметил президент АО «Медицина», академик РАН Григорий Ройтберг.

Лучшая из частных Задачей конкурса было выявление успешной практики в области государственно-частного взаимодействия в сфере здравоохранения. Премию победителям в пяти номинациях на торжественной церемонии вручил первый заместитель главы Минздрава Виктор Фисенко.

Клиника имени Ройтберга выиграла в новой номинации - «Лучшая медицинская организация частной системы здравоохранения, участвующая в реализации территориальной программы государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи, по внедрению принципов и стандартов клиентоцентричности». Эта номинация стала продолжением федерального проекта «Государство для людей», призванного повысить качество жизни населения и уровня доверия к государству.

Здравоохранение Награды Врачи Медицина
11 декабря 2024, 08:57
Детей с ожирением в России захотели лечить с помощью резекции желудка
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Минздрав России разработал проект обновленного стандарта лечения детей с ожирением. В него впервые включили хирургические методы медицинской помощи: гастрошунтирование, бандажирование и резекция желудка.

При этом авторы убрали комплекс упражнений лечебной физкультуры из списка профилактических методов.

При этом, как уточнил «Коммерсант» , финансирование таких операций государством все равно предусмотрено только для совершеннолетних пациентов.

По словам хирурга Александра Неймарка, гастрошунтирование и резекция желудка - это высокоэффективные методы, которые признаны золотым стандартом в борьбе с сильным ожирением. Но подобные операции можно делать детям при достижении полового созревания, подчеркнул он в беседе с изданием.

Ранее врач-диетолог Марият Мухина назвала гиподинамию и чрезмерную нагрузку в школе причинами для появления ожирения у детей. Также важную роль имеет питание ребенка.

Дети Минздрав Врачи Россия Ожирение

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