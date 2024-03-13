Стало известно, какой завтрак снижает привлекательность человека

В России ужесточат контроль за ценами на жизненно необходимые препараты. Если специалисты продумают некий автоматизированный инструмент регулирования стоимости лекарств, это пойдет на руку не только аптекам, но и всем участникам рынка. Такое мнение в беседе с «360» выразил директор по развитию аналитической компании RNC Pharma Николай Беспалов.

Как сообщили «Известия» со ссылкой на дорожную карту Росздравнадзора, механизм регулирования стоимости жизненно необходимых и важнейших лекарств с этого года кардинально изменится. Информацию о ценах на эти препараты будут заносить в Федеральную систему мониторинга движения лекарственных средств.

«Надо сказать, что контроль за ценами уже существовал и существует. Но другое дело, что это предложение предполагает ввести некий автоматизированный инструмент контроля. И я думаю, что аптеки и все участники рынка от этого только выиграют», - отметил Беспалов.

По его словам, участники рынка не станут завышать цены на жизненно необходимые и важнейшие лекарства. В этом никто не заинтересован, так как это прямое нарушение закона. За завершение цен на эту категорию препаратов могут наказать, уточнил эксперт.

Но автоматизация процесса все же нужна.

«Этот механизм сейчас построен в ручном режиме. Его можно контролировать. И за счет человеческого фактора возникают ошибки. И, конечно, какой-то автоматизированный процесс нужен», - подчеркнул аналитик.

При условии, что этот механизм будет работать качественно и без сбоев, все от этого только выиграют, резюмировал Беспалов.

В феврале замглавы Минздрава Сергей Глаголев сообщал, что цены на жизненно важные лекарства в России находится ниже уровня инфляции. Информация о наличии и запасах препаратов в постоянном мониторинге, подчеркнул он.