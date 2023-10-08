Стало известно, какой завтрак поможет поддержать бодрость духа

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В рамках исследования три группы испытуемых съедали завтраки с большим количеством белка, сахара и чашкой кофе. Еще одна группа пропускала первый прием пищи. Оказалось, что отказ от завтрака приводит к потере производительности и активности с 09:00 до 12:00, а после спад усиливается.

Добровольцы, которые делали упор на сахар, увеличивали трудоспособность на 10%, но уже к 12% активность организма также снижалась. Самый лучший результат показали испытуемые, которые съедали блюда с большим количеством белка и сложных углеводов.

Ранее диетологи назвали продлевающие жизнь продукты. Речь идет о пищи, богатой флавоноидами. Для улучшения самочувствия и укрепления здоровья в рацион нужно включить шоколад, острый перец и чай.