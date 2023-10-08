Стало известно, какой завтрак поможет поддержать бодрость духа
Для сохранения бодрого расположения духа нельзя пропускать завтрак или заменять его кружкой кофе. Лучший вариант для утренней трапезы назвали ученые из компании Protein Works, сообщил журнал Healthnews.
В рамках исследования три группы испытуемых съедали завтраки с большим количеством белка, сахара и чашкой кофе. Еще одна группа пропускала первый прием пищи. Оказалось, что отказ от завтрака приводит к потере производительности и активности с 09:00 до 12:00, а после спад усиливается.
Добровольцы, которые делали упор на сахар, увеличивали трудоспособность на 10%, но уже к 12% активность организма также снижалась. Самый лучший результат показали испытуемые, которые съедали блюда с большим количеством белка и сложных углеводов.
Ранее диетологи назвали продлевающие жизнь продукты. Речь идет о пищи, богатой флавоноидами. Для улучшения самочувствия и укрепления здоровья в рацион нужно включить шоколад, острый перец и чай.