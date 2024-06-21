21 июня 2024, 00:36

Стало известно, как группа крови влияет на качество жизни

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Вирусы, бактерии и комары предпочитают определенные группы крови. От этого показателя может зависеть качество жизни, предрасположенность к различным заболеваниям и даже интеллектуальные способности человека. Об этом сказал врач и телеведущий Александр Мясников в интервью «Общественной службе новостей».

По словам врача, группа крови - это определенный генетический материал, который влияет на жизнь человека. В частности, на его предрасположенность к болезням.

«Первая группа меньше болеет ковидом, у второй группы чаще рак желудка. Людей первой группы чаще кусают комары, у третьей и четвертой чаще рак поджелудочной железы. Норовирус и ротавирус чаще поражает пациентов первой и второй группы, хотя некоторые генотипы этих вирусов, наоборот, являются приверженцами другой группы. То же самое относится к малярии и так далее», - рассказал Мясников.

Врач добавил, что ученые собрали огромную статистику, которая на 100% доказывает связь группы крови с чувствительностью к определенным бактериям, вирусам и заболеваниям.

Он также прокомментировал слухи о том, что этот показатель определяет интеллектуальный уровень человека. Мясников признался, что готов поверить в эту теорию, но ее для начала надо доказать.

Ранее чешские ученые из Университета Масарика пришли к выводу, что клещи предпочитают людей со второй группой крови.

Болезни Врачи Ученые Вирусы человека Доктор Александр Мясников
20 июня 2024, 23:03
Болезнь без привычных симптомов. Как отличить ботулизм от отравления
РИА «Новости»
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В России с ботулизмом госпитализировали уже более 300 человек. Врач-инфекционист Елена Малинникова на стриме с ведущей 360.ru Еленой Кононовой напомнила, что у этого заболевания есть специфические симптомы. Они укажут, что недомогание не связано с обычным отравлением.

«Ботулизм, конечно, отличается от других пищевых инфекций, которые мы чаще всего встречаем. Потому что без видимых серьезных изменений - подъема температуры, выраженной слабости - начинают нарастать несколько другие симптомы», - отметила инфекционист.

Малинникова пояснила, что в основном наступает сильная утомляемость, головокружение, появляются такие симптомы, как затуманенное зрение, выраженная сухость во рту.

«Некоторые пациенты сразу же начинают жаловаться на трудность сглотнуть слюну. Естественно, даже могут развиваться и такие симптомы, как диарея, рвота, вздутие живота», - добавила собеседница 360.ru.

В отличие от других пищевых инфекций, обратила внимание специалисты, указанные признаки считают показательными симптомами отравления ботулотоксином.

Министр здравоохранения России Михаил Мурашко 20 июня сообщил, что, по данным на четверг, в больницах находится 301 пациент с ботулизмом. Из них 43 человека подключили к аппаратам ИВЛ.

Ботулизм Случаи ботулизма в России
20 июня 2024, 10:24
Питание детей в лагерях предложили взять под более жесткий контроль
РИА «Новости»
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После массового отравления ботулизмом в России предложили усилить контроль за питанием в детских лагерях. Депутаты написали обращение генпрокурору Игорю Краснову, сообщил Telegram-канал Shot.

Работой столовых озаботились депутаты Госдумы Дмитрий Гусев и Александр Якубовский. Они напомнили, что отравления в детских лагерях случались каждый год. По мнению парламентариев, заболевание ботулизмом показало уязвимость отрасли в целом, поэтому следует усилить контроль за качеством и безопасностью питания детей на отдыхе.

Салатом лобио от компаний «Локалкитчен» и «Савон-К» отравились более 120 человек в Москве, Подмосковье, Татарстане и Нижегородской области. Среди них - скрипачка Мариинского театра и известный актер. К утру 20 июня выписали 15 переболевших ботулизмом. Возбудили уголовное дело, задержали бизнесменов и повара. Подозреваемые пытались уничтожить улики, а один из фигурантов хотел сбежать за границу.

Генпрокуратура РФ Дети Депутаты Детские лагеря Ботулизм Случаи ботулизма в России
20 июня 2024, 09:45
Из стационаров выписали 15 переболевших ботулизмом
РИА «Новости»
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К утру 20 июня из больниц в Москве и Нижегородской области выписали 15 человек, которых госпитализировали с симптомами ботулизма. Роспотребнадзор запустил горячую линию по защите прав пострадавших в массовом отравлении, сообщила пресс-служба.

«Противоэпидемические мероприятия в регионах продолжаются. По состоянию на 20 июня из стационаров выписаны 15 человек, из них один - в Нижегородской области и 14 - в Москве», - заявили санитарные врачи.

Роспотребнадзор напомнил пострадавшим о защите своих прав через суд. Консультацию по этому вопросу можно получить на единой горячей линии, которую запустило ведомство.

Случаи ботулизма , кроме Москвы и Нижегородской области, зарегистрировали в Подмосковье и Татарстане. Источником заражения стал фасолевый салат лобио в вакуумной упаковке, изготовленный компаниями «Локалкитчен» и «Савон-К». Их сотрудников задержали правоохранители.

Болезни Роспотребнадзор Медицина Ботулизм Случаи ботулизма в России
20 июня 2024, 05:31
Врач назвал самые вредные виды пива
Unsplash
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Больше всего калорий содержится в крепком пиве и сладком сидре. Такие виды спиртных напитков наиболее вредны для фигуры, предупредил в разговоре с Daily Mail диетолог Дуэйн Меллор из Астонского университета в Британии.

По его словам, избыток калорий в «жидком» виде так же вреден для здоровья, как и в «твердом». Всего в одной бутылке пива может быть до 290 калорий, что значительно больше, чем в ряде сладостей.

Как пояснил Меллор, калорийность пива зависит от процента алкоголя и количества сахара в его составе. На каждый грамм спиртного приходится порядка семи калорий. Получается, что чем крепче сорт пива, тем вреднее оно будет для фигуры.

По рекомендациям специалистов национальной службы здравоохранения Великобритании, в день можно употреблять не более 30 граммов сахара. Если выпить всего две бутылки сидра объемом 330 миллилитров, то эта норма уже окажется превышена.

Ранее врач-гастроэнтеролог Татьяна Заможняя призвала пить алкоголь не чаще четырех раз в неделю.

Врачи Пиво

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