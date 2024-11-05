Стало известно, что могло усилить вирус Коксаки

Туристы подхватили в Турции инфекцию, вызванную вирусом Коксаки. Аналогичный диагноз уже нескольким пациентам поставили российские врачи. Врач-терапевт высшей квалификации, директор Центра иммунокоррекции Людмила Лапа рассказала 360.ru, чем опасно заболевание и как его распознать.

Врач заявила, что Коксаки особенно опасен для взрослых в возрасте от 50 лет. Иммунная система детей работает хорошо, особенно если им еще нет 12 лет.

Лечение инфекции По словам Лапы, она уже сталкивалась с Коксаки. Она сообщила, что у инфицированных развились сильнейшая миастения центрального генеза и потеря соединительной ткани. Пациенты быстро потеряли мышечные запасы.

«Буквально за два года человек перестает ходить, не может он. Его усаживают в кресло. Он живет, принимает терапию определенную - и противовирусную, от миастении гормональную, нестероидную терапию. Но он очень быстро перестает ходить», - сказала она.

Лапа сообщила, что схема лечения зависит от того, как работает иммунная система отдельно взятого человека.

Больным Коксаки потребуется мощная и длительная противовирусная, детоксикационная и гормональная терапия. При этом, по словам собеседницы 360.ru, важно не затягивать с диагностикой и лечением.

Симптомы Коксаки «Вирус Коксаки передается, как все вирусы, воздушно-капельным путем. Первые симптомы - это огромная слабость, высокая температура до 39 градусов и головные боли», - перечислила она.

Сыпь при Коксаки , по словам специалиста, имеет отличительные особенности. В отличие от других, этот вирус проявляется в основном на кожных покровах, а не в горле. Больные покрываются мелкой красной сыпью, которую Лапа сравнила с геморрагиями - скоплениями крови. Она объяснила это тем, что вирус очень быстро проникает в сосуды.

«Но самый главный его признак - это очень сильная мышечная слабость. Человек практически не может ходить, и слабость, усталость такая, что она несравнима с действием никакого другого вируса - ни гриппа, ни COVID-19», - предупредила собеседница 360.ru.