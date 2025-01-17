17 января 2025, 00:01

Срочно к врачу. Россиянам назвали «красные флаги» при боли в животе

РИА «Новости»
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Боль в животе, сопровождающаяся высокой температурой или кровью в моче, является поводом для срочного обращения к врачу. Кардиолог Герман Гандельман сообщил об этом в эфире программы «Жить здорово!» на Первом канале.

Он перечислил симптомы, которые на фоне боли в животе считаются «красными флагами» и поводом для обследования. В первую очередь, это повышенная температура тела. Доктор призвал не заниматься самолечением, а сразу обратиться за помощью.

Рвота, диарея или запор тоже могут свидетельствовать об опасном состоянии. Гандельман посоветовал не перебирать спазмолитики для снятия боли и, если первая таблетка не помогла, записаться к врачу.

Медицинское вмешательство потребуется также, если в моче появилась кровь. В этом случае Гандельман призвал не медлить с визитом в поликлинику.

В Великобритании женщина не придала значения маленькому порезу и впала в кому. Через ранку в ее организм проникли пожирающие ткани бактерии.

Болезни Медицина
16 января 2025, 04:48
Названа допустимая дневная норма сахара
Freepik
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Рекомендуемая дневная норма сахара не должна превышать 50 граммов в день, причем ее снижение окажет положительное влияние на организм человека. Об этом РИА «Новости» рассказала главный диетолог столичного департамента здравоохранения Антонина Стародубова.

«Согласно современным российским и зарубежным рекомендациям, необходимо ограничить потребление сахаров до 10% от энергетической ценности (калорийности) рациона питания, что при калорийности рациона в 2000 килокалорий составит не более 50 граммов», - сказала она.

Специалист пояснила, что снижение потребления сахара до 5%, или 25 граммов, станет дополнительным преимуществом для здоровья.

Стародубова добавила, что, к примеру, в 250 граммах сладкого газированного напитка содержится в среднем от 20 до 30 граммов сахара. По этой причине, если их регулярно употреблять, то возрастет риск развития ряда заболеваний. Это же относится и к другим продуктам с высоким содержанием сахара, подчеркнула она.

Ранее терапевт Ирина Никулина рассказала, что в пакетированных соках мало полезных веществ, но много сахара, поэтому их употребление способствует развитию сердечно-сосудистых заболеваний и диабета.

Еда Врачи Диеты Продукты
16 января 2025, 04:09
Бесплатное ЭКО. В Госдуме рассказали о возможности пройти процедуру по ОМС
РИА «Новости»
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Россиянки могут пройти искусственное оплодотворение по полису ОМС после постановки диагноза бесплодие и консультации врача-репродуктолога. Член комитета Госдумы по охране здоровья Тамара Фролова сообщила РИА «Новости», что требуется для постановки в очередь на бесплатное ЭКО.

Россиянки могут пройти искусственное оплодотворение по полису ОМС после постановки диагноза бесплодие и консультации врача-репродуктолога. Член комитета Госдумы по охране здоровья Тамара Фролова сообщила РИА «Новости» , что требуется для постановки в очередь на бесплатное ЭКО.

«Для участия в программе необходимо официальное подтверждение диагноза бесплодие, а также отсутствие медицинских противопоказаний к проведению процедуры ЭКО», - сказала она.

Список клиник, которые могут провести процедуру по ОМС, опубликован на сайте Минздрава России. Фролова сообщила, что в программе в рамках федерального проекта «Финансовая поддержка семей при рождении детей» участвуют имеющие лицензию на осуществление медицинской деятельности по акушерству и гинекологии организации.

Зачать ребенка путем ЭКО могут семейные пары и одинокие женщины. Депутат сообщила, что каждый пациент имеет право получить квоту на неограниченное количество попыток. Перед вступлением в протокол будущие родители проконсультируются у врача-репродуктолога и в случае необходимости пройдут лечение.

Врачи имеют успешный опыт проведения искусственного оплодотворения. В Подмосковье с января по август 2024 года провели три тысячи бесплатных процедур ЭКО , в результате родились около 1,2 тысячи детей.

Здравоохранение Беременность Болезни Медицина
16 января 2025, 00:11
Россиянам рассказали, какой фрукт защитит от рака
Freepik
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Косточки граната богаты витаминами и полезными ненасыщенными жирными кислотами, поэтому они не опасны для здоровья человека. К тому же, их используют для лечения рака, сообщила в беседе с «Радио 1» диетолог, кардиолог Маргарита Королева.

«В косточках граната содержится до 70% жирных кислот. Они снижают уровень воспаления, оказывают антиоксидантную активность, защищают организм от окисления», - объяснила врач.

Королева добавила, что на внешней оболочке гранатовых семян есть сорбент, улучшающий флору кишечника и много витаминов группы В. Они помогают поддерживать работоспособность нервной системы и влияют на качество сна.

Благодаря антипаразитарным действием за счет пуниковой и гранатовой кислоты употребление косточек граната поможет снизить даже опухолевый рост.

«Неслучайно косточки граната используют при лечении онкозаболеваний, в том числе лейкемии», - резюмировала Королева.

Ранее ученые из китайского Медицинского университета пришли к выводу, регулярное употребление темного шоколада может минимизировать вероятность развития рака полости рта.

Болезни Врачи Рак
15 января 2025, 11:42
Проект о полном запрете торговли вейпами могут рассмотреть уже в марте
РИА «Новости»
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Проект о полном запрете на продажу вейпов и жидкостей для них могут рассмотреть в первом чтении в Госдуме в марте. Об этом сообщил РИА «Новости» председатель парламентского комитета по охране здоровья Сергей Леонов.

Он добавил, что документ направили в регионы, чтобы получить поддержку от губернаторов и местных парламентов.

«Я уже подчеркивал, что нам нужна именно консолидированная поддержка со стороны профильных ведомств и самого правительства для того, чтобы принять законопроект», - подчеркнул депутат.

Ранее специалисты компании SuperJob провели опрос, который показал, что 68% жителей Санкт-Петербурга поддерживают запрет на продажу вейпов. При этом чаще всего за эту меру выступают некурящие.

Курение Госдума РФ Запреты

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