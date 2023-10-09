Способ предотвращения инфаркта обнаружили в России

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Специалисты установили, что эластичность сосудов является одним из основных параметров. Чем они жестче, тем более человек подвержен серьезным заболеваниям - инсульту, инфаркту, сердечной недостаточности и атеросклерозу.

«Ученые университета из Самары предложили более простой способ оценки, который основан на анализе разницы в пульсовом и сердечном ритмах. Именно она является маркером при оценивании способности сосудов к растяжению», - отметил доцент Самарского университета Александр Федотов.

Ранее врач Напалков объяснил, что в группе риска поражения инсультом или инфарктом находятся курильщики, а также лица с высоким холестерином и ожирением.