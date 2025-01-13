13 января 2025, 04:55

Спать, чтобы похудеть. Россиянам раскрыли секрет стройной фигуры

Pixabay
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Тем, кто хочет похудеть, нужно спать не менее восьми часов и ложиться в кровать не позднее 23:00. Об этом РИА «Новости» рассказала врач-эндокринолог Видновской клинической больницы Минздрава Московской области Мария Калошина.

«Худеющим важнее других спать не менее восьми часов и ложиться не позже 23:00. В промежуток с 23:00 до 01:00 выделяется гормон липаза, принимающий участие в процессе расщепления жиров», - отметила эндокринолог.

Также в период снижения веса важно не пропускать завтрак. Его калорийность должна составлять около 35% от суточного рациона.

Люди, пропускающие завтраки, рискуют съесть больше нормы во время обеда, отметила Калошина. Врач добавила, что стоит научиться определять потребности организма, часто жажду принимают за голод.

Ученые объяснили, почему люди с ожирением снова набирают вес после похудения. Жировые клетки запоминают свое состояние и снова «распухают» из-за изменений в их ДНК, сообщил «Ридус».

Врачи Ученые Ожирение
12 января 2025, 05:55
Россиянам рассказали, чем грозит сидячий образ жизни
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Отсутствие физической нагрузки и сидячий образ жизни приводят к заболеваниям костей и ускоренному износу всего организма. Об этом РИА «Новости» рассказал врач ортопед-травматолог Дмитрий Сорокин.

По его словам, гиподинамия является проблемой современности, которая влечет за собой целый ряд последствий.

«Это остеопороз, гипотрофия мышц спины, брюшного пресса и конечностей, раннее старение организма и предрасположенность к травмам», - рассказал врач.

Он отметил, что в последнее время все чаще к ортопедам стали обращаться люди с ранними проявлениями остеохондроза, нарушения осанки и артритом суставов, которые развиваются из-за сидячей работы и малоподвижного образа жизни.

Ранее эндокринолог рассказала почему люди часто зацикливаются на плохих мыслях. Одной из причин такого поведения является недосып.

Болезни Врачи
10 января 2025, 16:09
В Германии произошла первая с 1988 года вспышка ящура
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На ферме в немецкой федеральной земле Бранденбург выявили первую с 1988 года вспышку ящура. Об этом сообщила радиостанция RBB24.

«Высокозаразное вирусное заболевание крупного рогатого скота и свиней появилось на животноводческой ферме в Хенове», - уточнили журналисты, ссылаясь на районное управление.

Вокруг создали почти километровую карантинную зону.

Ящур - это острое вирусное заболевание, которое относится к группе антропозоонозов. Это означает, что данными инфекционными болезнями животных может заразиться и человек. Заболевшие животные в половине случаев погибают через двое-трое суток. Люди чаще всего инфицируются через сырое молоко и молочные продукты, а иногда - через мясо.

Терапевт Надежда Чернышова ранее заявила, что через вымя животных в продукты могут попасть болезнетворные микроорганизмы. В случае отсутствия термической обработки молока человеку могут передаться мастит или ящур.

Германия Животные Вирусы человека Вирусы
10 января 2025, 07:41
Врач рассказал, кому стоит бояться метапневмовируса
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Китайский метапневмовирус особенно опасен для детей в возрасте до года и пожилых пациентов. Об этом сообщил  академик РАН, научный руководитель НИИ вакцин и сывороток имени Мечникова Виталий Зверев в беседе с «Парламентской газетой».

«Дело в том, что специфического лечения нет что от этого вируса, что от других, которые вызывают острые респираторные вирусные инфекции, за исключением гриппа. Кроме симптоматического лечения, ничего применять нельзя», - сказал врач.

По его словам, у детей этот вирус может протекать с пневмонией. Также в зоне риска находятся пожилые люди с хроническими заболеваниями.

Еще журналисты обратились к руководителю отдела арбовирусов Института вирусологии имени Ивановского Александру Бутенко. По словам эксперта, вирус вряд ли превратится в пандемию. Сейчас эксперты знают о нем слишком мало, даже нет точного количества подтвержденных случаев. Само заболевание еще не изучили до конца и не установили, к какому семейству оно относится.

Ранее врач-иммунолог Владимир Болибок назвал метапневмовирус «банальным ОРВИ». Он отметил, что количество заболевших держится на уровне 0,1% от общего числа простудившихся.

Дети Врачи Вирусы человека ОРВИ Вирусы Метапневмовирус
09 января 2025, 08:29
В российских школах решили не вводить ограничения из-за метапневмовируса
РИА «Новости»
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В России не собираются вводить ограничения в учебных заведениях из-за вспышки метапневмовируса в Китае. Об этом заявил министр просвещения России Сергей Кравцов.

Он подчеркнул, что система образования продолжает функционировать в обычном режиме. В настоящее время нет планов по введению каких-либо ограничений в российских школах.

Ранее инфекционист Георгий Викулов рассказал, как распознать метапневмовирус. Чаще всего при заражении метапневмовирусом наблюдаются насморк и кашель. Также возможно повышение температуры и лихорадка, но не всегда эти симптомы ярко выражены. Инфекцию тяжелее переносят маленькие дети, беременные женщины и люди с ослабленным иммунитетом.

Россиянам уже посоветовали быть более настороженными из-за метапневмовируса. Пока, как отметил академик РАН Геннадий Онищенко, рано говорить о закрытии российских границ или о других строгих мерах, которые могли бы помочь замедлить распространение инфекции.

Также инфекционисты зафиксировали вспышку метапневмовируса на Украине. По последним данным, зарегистрировано 13 официально подтвержденных случаев, но реальных намного больше.

Школы Метапневмовирус

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