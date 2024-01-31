Сотню поликлиник откроют в Москве после реконструкции в этом году

«Делаем это в короткие сроки, без ущерба качеству», - отметил он.

Так, улице 26 Бакинских Комиссаров завершат реконструкцию по новому московскому стандарту второго филиала поликлиники № 8. Благодаря ремонту увеличится количество кабинетов и появится отделение медицинской профилактики. Также в учреждении заменят оборудование и установят современный аппарат рентгена U-дуга.

По словам Собянина, к 1 сентября поликлинику откроют для посетителей. К этому времени территорию вокруг нее благоустроят и озеленят, а также здесь создадут безбарьерную среду для маломобильных пациентов.

Кроме того, в этом году московских врачей обеспечат единой форменной одеждой. Им выдадут свыше 140 тысяч комплектов.