Сотням тысяч россиян в 2022 году поставили диагноз «ожирение»

Рост заболеваемости ожирением в России ускорился. Если в пандемийный год такой диагноз поставили 383 тысячам человек, то в 2022 году - 419 тысячам пациентов, сообщил РБК со ссылкой на сборник Росстата «Здравоохранение в России - 2023».

Количество страдающих лишним весом россиян постоянно менялось. В 2020 году его диагностировали 372 тысячам человек, через год - 383 тысячам. В 2022 году ожирение обнаружили у 419 тысяч человек, из них 108 тысяч у детей младше 14 лет и более 40 тысяч у подростков от 15 до 18 лет.

Болезнями эндокринной системы, нарушениями обмена веществ и расстройствами питания в прошлом году страдали 13,05 миллиона россиян против 12,07 миллиона в 2021 году. С сахарным диабетом жили 5,27 миллиона человек, ожирением - 2,17 миллиона.

На этом фоне почти 70 миллионов россиян по данным за прошлый год занимались спортом в секциях и клубах. Росстат зафиксировал всплеск интереса к физкультуре - в 2015 году ей занимались 43,5 миллиона человек, в 2010 году всего 26,3 миллиона.

Министр здравоохранения Михаил Мурашко предложил упростить получение справки в бассейн. Он заявил, что каждый десятый россиянин весил больше нормы.