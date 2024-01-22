22 января 2024, 10:25

Сотням тысяч россиян в 2022 году поставили диагноз «ожирение»

Unsplash
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Рост заболеваемости ожирением в России ускорился. Если в пандемийный год такой диагноз поставили 383 тысячам человек, то в 2022 году — 419 тысячам пациентов, сообщил РБК со ссылкой на сборник Росстата «Здравоохранение в России-2023».

Рост заболеваемости ожирением в России ускорился. Если в пандемийный год такой диагноз поставили 383 тысячам человек, то в 2022 году - 419 тысячам пациентов, сообщил РБК со ссылкой на сборник Росстата «Здравоохранение в России - 2023».

Количество страдающих лишним весом россиян постоянно менялось. В 2020 году его диагностировали 372 тысячам человек, через год - 383 тысячам. В 2022 году ожирение обнаружили у 419 тысяч человек, из них 108 тысяч у детей младше 14 лет и более 40 тысяч у подростков от 15 до 18 лет.

Болезнями эндокринной системы, нарушениями обмена веществ и расстройствами питания в прошлом году страдали 13,05 миллиона россиян против 12,07 миллиона в 2021 году. С сахарным диабетом жили 5,27 миллиона человек, ожирением - 2,17 миллиона.

На этом фоне почти 70 миллионов россиян по данным за прошлый год занимались спортом в секциях и клубах. Росстат зафиксировал всплеск интереса к физкультуре - в 2015 году ей занимались 43,5 миллиона человек, в 2010 году всего 26,3 миллиона.

Министр здравоохранения Михаил Мурашко предложил упростить получение справки в бассейн. Он заявил, что каждый десятый россиянин весил больше нормы.

Болезни Росстат Ожирение
22 января 2024, 05:54
Найден препарат, снижающий риск деменции и болезни Альцгеймера
Freepik
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Пациенты с сердечной недостаточностью, принимающие статины, получили возможность снизить риск деменции на 20%, а болезни Альцгеймера — на 28%. Исследование опубликовали в журнале The Lancet Regional Health.

Пациенты с сердечной недостаточностью, принимающие статины, получили возможность снизить риск деменции на 20%, а болезни Альцгеймера - на 28%. Исследование опубликовали в журнале The Lancet Regional Health.

В рамках исследования проанализировали данные более чем 100 тысяч пациентов с сердечной недостаточностью из Гонконга, средний возраст которых 74 года. Половина из них принимала статины, или лекарства, снижающие уровень холестерина в крови.

Выяснилось, что среди пациентов, принимающих статины, распространенность приобретенного слабоумия составила 7,3%, а у тех, кто не принимал - 11%.

Анализ также показал, что прием препарата позволяет снизить риск любого типа деменции и летальный исход на 20% и 30% соответственно. Полезно их употреблять и при профилактике болезни Альцгеймера.

Ранее врач-диетолог Маргарита Королева предупредила, что наличие сахарного диабета второго типа и длительный прием статинов может приводить к развитию болезни Альцгеймера, при котором ухудшаются когнитивные функции.

Болезни Лекарства Врачи
22 января 2024, 05:34
Назван приятный способ похудеть за 3 месяца
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Ученые назвали самый простой и приятный способ для избавления от лишних килограммов, улучшения формы тела и снижения риска развития диабета, причем за три месяца. Исследование опубликовали в журнале PLOS One.

Ученые проанализировали более 10 высококачественных работ своих коллег, в которых участвовали 646 взрослых, страдающих ожирением. Выяснилось, что регулярные танцы на протяжении как минимум трех месяцев позволяют уменьшить окружность талии.

Если говорить о танцевальных стилях, то наиболее эффективными оказались занятия джазом и хип-хопом. Балет и бальные танцы на снижение веса не повлияют.

Танцы полезны еще и тем, что участникам тренировок было легче выдерживать ритм, так как они меньше уставали и могли регулярно заниматься, не пропуская занятия.

Диетолог Екатерина Стрельникова посоветовала отказаться от «некачественных» калорий при похудении. Речь идет о фастфуде, сладостях, дешевых полуфабрикатах, майонезах и маринадах. К недопустимым продуктам врач также отнесла молочные продукты с подсластителями

Ученые Ожирение
22 января 2024, 04:50
Ученые назвали вызывающие множественную миелому вирусы
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Ученые выяснили, что гепатиты B и C могут вызывать множественную миелому. Исследование опубликовали в журнале Haematologica.

Несколько лет назад в Испании получилось излечить пациента от множественной миеломы. Выяснилось, что сначала его вылечили с помощью противовирусной терапии от гепатитов В и С.

Ученые решили проверить, связаны ли эти два события и провели исследования на 54 пациентах с такими же заболеваниями печени. В их организмах они обнаружили большое количество антител против гепатита С.

Потом ученые изучили более 2000 пациентов с множественной миеломой, имеющих такие же заболевания печени. Выяснилось, что люди, получающие противовирусное лечение, имели большие шансы на выживание.

Специалисты также советуют исключать эти инфекции у людей с моноклональными гаммапатиями, чтобы предотвратить развитие злокачественной опухоли.

Ранее издание Daily Mail сообщило со ссылкой на исследования врачей, что миелома - одна из причин необъяснимого появления синяков. Это злокачественное заболевание крови, при котором клетки плазмы развиваются слишком быстро, поэтому уровень защитных белков увеличивается. Эти клетки вытесняют обычные, накапливаются в костном мозге, разрушая костную ткань.

Исследования Болезни Врачи Ученые Рак Наука
22 января 2024, 03:59
Врач объяснил, какую зубную боль нельзя терпеть
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Попытка перетерпеть зубную боль — не самая лучшая идея. Во многих случаях без своевременного лечения она может привести к еще более серьезным проблемам. Стоматолог-терапевт Наталья Кадькалова рассказала в интервью радио Sputnik, при какой боли нужно срочно обращаться к врачу.

Попытка перетерпеть зубную боль - не самая лучшая идея. Во многих случаях без своевременного лечения она может привести к еще более серьезным проблемам. Стоматолог-терапевт Наталья Кадькалова рассказала в интервью радио Sputnik , при какой боли нужно срочно обращаться к врачу.

Поторопиться к стоматологу следует при резкой боли от холодной или горячей еды, которая не проходит в течение 30 секунд. Такая боль может говорить о пульпите - воспалении сосудисто-нервного пучка зуба. Ночные боли тоже сигнализируют о воспалительном процессе.

«Если терпеть и не лечиться, то инфекция уйдет за пределы зуба и возникнет флюс», - предупредила Кадькалова.

Если боль от термического воздействия быстро проходит, то визит к стоматологу можно отложить - но не более чем на неделю. Такие ощущения скорее всего говорят о глубоком кариесе, который требует лечения. Если болезнь запустить, она тоже может привести к пульпиту.

Если все зубы ноют от мороженого или холодных напитков, скорее всего, у человека есть трещины на эмали. Их тоже нужно лечить, но не срочно.

Врач добавила: чтобы сохранить здоровье зубов, надо раз в полгода приходить на профилактический осмотр к стоматологу.

Ранее врач-стоматолог Татьяна Сумцова рассказала, что кариес не передается через слюну во время поцелуев.

Еда Болезни Врачи Интервью

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