19 января 2025, 03:12

Сотни британцев попали в больницу после инъекций для похудения

РИА «Новости»
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В Великобритании произошел всплеск госпитализаций людей с осложнениями от инъекций для похудения. За медпомощью обратились почти 400 человек, сообщил Daily Mail.

Агентство по регулированию лекарственных средств и изделий медицинского назначения (MHRA) подсчитало, что с момента выхода на рынок препаратов Wegovy, Mounjaro и Saxenda 397 человек попали в больницу с осложнениями разного характера, от непрекращающейся рвоты и обезвоживания до судорог и панкреатита. Число госпитализаций возросло на 46%, и врачи назвали эту тенденцию тревожной.

Препараты для снижения веса предназначены для людей с индексом массы тела более 30. Однако их стали применять люди без ожирения. Некоторые из пострадавших купили инъекции в интернете. MHRA предупредила медицинских работников, что они могли содержать инсулин, а не семаглутид - действующее вещество «Оземпика».

В России производятся три аналога этого препарата. Врач-эндокринолог Юлия Реникова предупредила, что злоупотребление «Оземпиком» чревато воспалением поджелудочной железы.

Великобритания Болезни Лекарства Медицина Ожирение
18 января 2025, 08:54
Массовое заражение гепатитом произошло на Камчатке из-за халатности врачей
Медиасток.рф
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На Камчатке 49 пациентов онкодиспансера заразились гепатитом В и С при прохождении компьютерной томографии с контрастированием. Об этом сообщил Telegram-канал Baza со ссылкой на судебные материалы.

Вспышка гепатита в регионе произошла в 2024 году. Для проведения эпидемиологического расследования привлекли специалистов из Москвы. Они установили, что пострадавшие могли заразиться при неправильном применении многодозных флаконов с физраствором. Также установлены некачественная обработка оборудования и недостаток антисептических средств.

У 36 пациентов гепатит проявился в острой форме. Всего выявили 49 пострадавших, однако на самом деле их число может быть гораздо больше, поскольку процедуру ежемесячно проходили порядка тысячи человек. Работу кабинета КТ приостановили.

Ранее россиянам напомнили о риске заражения гепатитом на маникюре. Это может произойти, если в салоне не стерилизовались инструменты.

Болезни Врачи Камчатка
18 января 2025, 05:57
Россиян предупредили, что отказ от завтрака грозит инсультом
Freepik
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Мировые исследования выявили взаимосвязь между отказом от завтрака и повышенным риском смерти от инсультов и инфарктов. Об этом сайту kp.ru рассказала кардиолог, завлабораторией сердечно-сосудистого старения Российского геронтологического научно-клинического центра Пироговского Университета, кандидат медицинских наук Ксения Ерусланова.

Специалист отметила, что японцы в свое время пришли к выводу, что пропуск завтрака увеличивает риск инсульта и ишемической болезни сердца. Они объясняют это тем, что без утреннего приема пищи у человека подскакивает давление.

Ерусланова добавила, что завтрак могут пропускать также из-за нехватки времени или отсутствия аппетита из-за стрессовой ситуации. Если это происходит регулярно, то в организме человека вырабатывается гормон стресса - кортизол.

«Этот глюкокортикоидный гормон запускает процессы воспаления, а также может стимулировать рост атеросклеротических бляшек. И то, и другое приводит к проблемам с сосудами», - пояснила она.

При этом врач отметила, что человек может осознанно отказываться от завтрака, к примеру, при интервальном голодании. В этом случае такой механизм не сработает и не увеличится риск возникновения проблем с сердцем и сосудами.

Ранее диетолог Марьяна Джутова посоветовала не пропускать завтрак, чтобы стимулировать метаболизм.

Еда Инсульт Смертность Здравоохранение Болезни Питание Врачи Продукты
17 января 2025, 16:17
Эндокринолог Табеева: неутолимая жажда — признак несахарного диабета
Unsplash
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Несахарный диабет — это заболевание, характеризующееся нарушением процесса всасывания воды и концентрации мочи в почках. Один из ранних симптомов — сильная жажда, которую невозможно утолить. Пациенты с таким диагнозом могут выпивать от трех до 20 литров воды в сутки, рассказала эндокринолог Камиля Табеева в беседе с «Газетой.ru».

Другим признаком недуга служат частые и обильные мочеиспускания, которые могут происходить как днем, так и ночью. Сухость кожи, хроническая усталость и даже запоры также указывают на недостаток жидкости в организме.

Табеева подчеркнула, что несахарный диабет способен привести к серьезным почечным заболеваниям, так как соответствующий орган работает в усиленном режиме. В некоторых случаях обезвоживание повышает риск тромбообразования, добавил сайт KP.RU.

Несахарный диабет - это заболевание, характеризующееся нарушением процесса всасывания воды и концентрации мочи в почках. Один из ранних симптомов - сильная жажда, которую невозможно утолить. Пациенты с таким диагнозом могут выпивать от трех до 20 литров воды в сутки, рассказала эндокринолог Камиля Табеева в беседе с « Газетой.ru ».

Болезни Диабет
17 января 2025, 03:58
Стало известно, может ли болезнь зомби-оленей перейти на человека
РИА «Новости»
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Как и другие прионные заболевания, неизлечимая хроническая изнуряющая болезнь (CWD) может угрожать людям. Однако до сих пор не известно ни одного случая инфицирования, сообщил «Известиям» член-корреспондент Академии наук Республики Татарстан Альберт Ризванов.

«Поскольку другие прионные заболевания ранее передавались от животных человеку, теоретически такая возможность существует», - сказал он.

До сих пор люди не заражались CWD, сообщил Ризванов. Аминокислотные последовательности прионного белка оленей не похожи на человеческие, но имеют меньше отличий от свиных. Болезнь уже диагностировали у диких свиней, которые питались мясом больных копытных. Ученый допустил, что болезнь зомби-оленей постепенно адаптируется и станет опасной для людей, ведь разница между белками свиньи и человека еще меньше.

О риске перехода CWD на людей предупредил эпидемиолог Майкл Остерхолм из Университета Миннесоты.

Болезнь зомби-оленей , или вирус зомби, совершила первый шаг к межвидовому переходу. Ее вызывают не вирусы и бактерии, а прионы - особый класс инфекционных агентов.

Болезни Ученые Животные Медицина Наука

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