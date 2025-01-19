Сотни британцев попали в больницу после инъекций для похудения

Агентство по регулированию лекарственных средств и изделий медицинского назначения (MHRA) подсчитало, что с момента выхода на рынок препаратов Wegovy, Mounjaro и Saxenda 397 человек попали в больницу с осложнениями разного характера, от непрекращающейся рвоты и обезвоживания до судорог и панкреатита. Число госпитализаций возросло на 46%, и врачи назвали эту тенденцию тревожной.

Препараты для снижения веса предназначены для людей с индексом массы тела более 30. Однако их стали применять люди без ожирения. Некоторые из пострадавших купили инъекции в интернете. MHRA предупредила медицинских работников, что они могли содержать инсулин, а не семаглутид - действующее вещество «Оземпика».

В России производятся три аналога этого препарата. Врач-эндокринолог Юлия Реникова предупредила, что злоупотребление «Оземпиком» чревато воспалением поджелудочной железы.