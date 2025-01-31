31 января 2025, 05:04

Сон на животе оказался самым вредным для здоровья

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Любимая поза для сна может отразиться на здоровье человека. Вредней всего отдыхать лежа на животе, сообщила Daily Mail преподаватель медицины в Гарвардской медицинской школе, терапевт Триша Пасрича.

Неудобное положение усилит давление на бедра и искривит позвоночник, предупредила она. Отдых на животе может привести к перенапряжению шеи, поскольку она постоянно повернута в одну сторону, на боку - к болям. Пасрича описала идеальную позу.

«Сначала слегка согните ноги и положите подушку между коленями, чтобы выровнять спину. Это также помогает снизить давление на бедра. Во-вторых, возьмите руку, которая находится ниже вас, и слегка обнимите себя, пока вы спите», - сказала она.

В некоторых случаях сон на боку может пойти на пользу. При лежании на левом боку, по словам Пасричи, в пищевод попадет меньше кислоты, которая вызывает изжогу. На правом боку она посоветовала спать тем, кто на ночь принимает лекарства. Из-за физиологических особенностей желудка и тонкого кишечника такая поза ускорит всасывание примерно на 13 минут.

Кроме боли сон на животе и боку опасен преждевременным старением кожи, сообщил косметолог Георгий Кабулов. Для того, чтобы этого избежать, специалист посоветовал купить ортопедическую подушку.

Болезни Медицина
30 января 2025, 04:29
Сексолог объяснил пристрастие москвичей к проституткам в инвалидных колясках
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Желание заниматься сексом исключительно с инвалидами может быть признаком психических отклонений. Психиатр, сексолог Алексей Вилков сообщил об этом «Вечерней Москве».

Доктор объяснил, что каждый человек имеет свои пристрастия в постели. В некоторых случаях они могут сильно отличаться от общепринятых и даже переходить за грань. По словам Вилкова, когда мужчина ищет близости с проституткой на коляске из любопытства, это относится к условной норме. В обратном случае идет речь об отклонении.

«Обычно это бывает у мужчин с расстройством личности, то есть при психопатии, с ярко выраженными акцентуациями характера, с изолированными сексуальными девиациями», - сказал он.

О повышенном спросе москвичей на проституток с инвалидностью рассказал Telegram-канал Mash. Некоторые женщины даже симулировали увечья, чтобы больше заработать.

Сами эскортницы пожаловались на высокую конкуренцию в ОАЭ , жадных посредников и потребительском отношении клиентов. По их словам, в роли сутенеров теперь выступают менеджеры.

Болезни Инвалиды Секс
28 января 2025, 05:50
Пожилым россиянам рассказали, какой напиток приводит к гниению в кишечнике
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Пожилым людям стоит ограничить употребление молока, так как с возрастом в их организме снижается выработка фермента лактазы, расщепляющего углеводы молочных продуктов. Об этом в беседе с News.ru рассказала врач-эндокринолог Видновской клинической больницы Минздрава Подмосковья Мария Калошина.

Специалист объяснила, что этот фермент необходим для переваривания и усваивания молока, но с возрастом его выработка снижается. Тогда молочный сахар уже не расщепляется в тонком кишечнике, оставаясь в неизменном виде. В результате он становится «отличной пищей для патологической микрофлоры толстого кишечника».

«Она увеличивается, и начинается процесс патологического брожения или гниения», - подчеркнула врач.

Ранее эндокринолог Оксана Михалева рассказала, что кефир является российским суперфудом для всех возрастов, но особенно он полезен для пожилых людей благодаря своим уникальным свойствам.

До этого британские исследователи сообщили, что употребление одного стакана молока в день может снизить риск развития рака кишечника у женщин.

Еда Пенсионеры Болезни Врачи Продукты
27 января 2025, 16:45
Москвичка решила приготовить ужин и получила 60% ожогов тела
РИА «Новости»
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Врачи ожогового центра НИИ скорой помощи имени Склифосовского в Москве спасли девушку с ожогами 60% тела. Об этом рассказали в пресс-службе научно-исследовательского института.

Москвичка пострадала, когда готовила ужин. В больницу ее доставили в тяжелом состоянии - из всех ожогов 30% были глубокими.

За жизнь девушки боролись комбустиологи, реаниматологи, токсикологи, трансфузиологи, клинические фармакологи и реабилитологи. Чтобы восстановить кожный покров пациентки, ей провели 10 операций, удалили некротизированные ткани и закрыли поврежденные участки кожными лоскутами.

«Для ускорения заживления ран использовали специальные повязки из коллагена и дермальный матрикс», - рассказали в НИИ имени Склифосовского.

Сейчас пациентку уже выписали. По словам врачей, она вернулась к полноценной жизни, продолжает работать и заниматься привычными делами.

Ранее хирурги Московского многопрофильного научно-клинического центра имени Сергея Боткина провели гибридную операцию с двумя крупными аневризмами аорты.

Больницы Скорая помощь Врачи Женщины Москва
27 января 2025, 08:07
В сентябре первые пациенты получат российскую вакцину от рака
Freepik
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Первых пациентов начнут лечить российской онковакциной в сентябре. Об этом рассказал директор НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Минздрава России Александр Гинцбург в беседе с РИА «Новости».

По его словам, в России разрабатывают несколько препаратов для борьбы с онкологическими заболеваниями. Один из них - в центре Гамалеи. Вакцина будет уникальной для каждого человека.

Ученые будут ее разрабатывать при помощи искусственного интеллекта, который выдаст чертеж лекарства после анализа параметров опухоли у человека. Уже по выведенной основе врачи разработают вакцину.

«Мы должны получить в конце августа разрешение, чтобы в сентябре можно было начать лечить людей», - заявил микробиолог.

Он отметил, что препарат будут вводить не только людям с первичной меланомой, но и тем, кто уже прошел определенные стадии лечения.

Ранее гендиректор НМИЦ радиологии Андрей Каприн заявил, что онковакцина для пациентов будет бесплатной. При этом для государства создание одного экземпляра препарата обойдется примерно в 300 тысяч рублей.

Лекарства Искусственный интеллект Минздрав Врачи Ученые Россия Рак Александр Гинцбург

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