Сон на животе оказался самым вредным для здоровья

Неудобное положение усилит давление на бедра и искривит позвоночник, предупредила она. Отдых на животе может привести к перенапряжению шеи, поскольку она постоянно повернута в одну сторону, на боку - к болям. Пасрича описала идеальную позу.

«Сначала слегка согните ноги и положите подушку между коленями, чтобы выровнять спину. Это также помогает снизить давление на бедра. Во-вторых, возьмите руку, которая находится ниже вас, и слегка обнимите себя, пока вы спите», - сказала она.

В некоторых случаях сон на боку может пойти на пользу. При лежании на левом боку, по словам Пасричи, в пищевод попадет меньше кислоты, которая вызывает изжогу. На правом боку она посоветовала спать тем, кто на ночь принимает лекарства. Из-за физиологических особенностей желудка и тонкого кишечника такая поза ускорит всасывание примерно на 13 минут.

Кроме боли сон на животе и боку опасен преждевременным старением кожи, сообщил косметолог Георгий Кабулов. Для того, чтобы этого избежать, специалист посоветовал купить ортопедическую подушку.