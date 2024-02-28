Сомнолог рассказала о смертельной форме бессонницы

По словам специалиста, при таком редком заболевании за несколько месяцев у человека полностью разрушается сон. Когда инсомния начинает усиливаться, это ухудшает психический фон тела: появляются фобии, галлюцинации, наступает нейродегенерация.

«В итоге человек умирает, но, повторяю, это заболевание крайне редкое. Если человек не может спать, но продолжает работать и сам себя обслуживать, либо если человек страдает бессонницей больше года, то это точно не фатальная семейная инсомния», - добавила Завалко.

Обычная бессонница, от которой страдает большинство людей, на самом деле не так страшна, как принято считать: мозг все равно найдет возможность погрузиться в сон и пополнить энергетический запас.

Последствия для физического здоровья из-за недосыпа несколько переоцениваются обществом. Это особенно важно понимать людям, которые нервничают из-за бессонницы, читают недостоверные источники и пугают себя разными проблемами.

Ранее врачи назвали три ранних симптома опасного для жизни разрушения сосудов.