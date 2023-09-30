Сокращение сроков для аборта назвали спасением сотен тысяч жизней
Сокращение сроков для абортов с 12 до восьми недель беременности может спасти сотни тысяч жизней. Также важно запретить процедуры по ее прерыванию в частных клиниках, заявил председатель Патриаршей комиссии по вопросам семьи, защиты материнства и детства иерей Федор Лукьянов на Международной медицинской научно-практическая конференции «Аборт и здоровье женщины». Его процитировало РИА «Новости».
Отец Федор обратил внимание на аборты на сроках после восьми недель. Он напомнил о статье Федерального закона, связанной с основами охраны здоровья. В ней говорится о том, что прервать беременность по желанию женщины можно на сроке до 12 недель.
«Казалось бы, восемь или 12 недель, но мы знаем, чего это стоит - сотен тысяч детей», - объяснил священнослужитель.
Иерей подчеркнул, что многие эксперты сошлись во мнении о важности изменения данных сроков. Он также высказался о необходимости запрета процедуры прерывания беременности в частных клиниках. Священник сообщил, что у государства нет статистики по абортам в них.
«Если аборты будут выведены из частных клиник, наше государство получит контроль за сбором статистики, <…> за выполнением регламента доабортного консультирования», - объяснил отец Федор.
Ранее в Мордовии приняли закон о запрете склонения женщин к абортам. Штрафы за пропаганду абортов составят от пяти до 10 тысяч рублей для физлиц, для юридических - от 100 до 200 тысяч рублей.