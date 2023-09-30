Сокращение сроков для аборта назвали спасением сотен тысяч жизней

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Отец Федор обратил внимание на аборты на сроках после восьми недель. Он напомнил о статье Федерального закона, связанной с основами охраны здоровья. В ней говорится о том, что прервать беременность по желанию женщины можно на сроке до 12 недель.

«Казалось бы, восемь или 12 недель, но мы знаем, чего это стоит - сотен тысяч детей», - объяснил священнослужитель.

Иерей подчеркнул, что многие эксперты сошлись во мнении о важности изменения данных сроков. Он также высказался о необходимости запрета процедуры прерывания беременности в частных клиниках. Священник сообщил, что у государства нет статистики по абортам в них.

«Если аборты будут выведены из частных клиник, наше государство получит контроль за сбором статистики, <…> за выполнением регламента доабортного консультирования», - объяснил отец Федор.

Ранее в Мордовии приняли закон о запрете склонения женщин к абортам. Штрафы за пропаганду абортов составят от пяти до 10 тысяч рублей для физлиц, для юридических - от 100 до 200 тысяч рублей.