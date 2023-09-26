Собянин рассказал о строительстве новой поликлиники на северо-востоке Москвы

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Блоки будут максимально изолированы друг от друга, чтобы исключить пересечение потоков пациентов. С этим же расчетом будут расположены кабинеты медперсонала. В поликлинике будет работать 229 человек, в том числе 104 врача.

Строительство поликлиники выполнят за счет городского бюджета в рамках Адресной инвестиционной программы Москвы. Медучреждение сможет обслуживать свыше 66 тысяч человек - более 55 тысяч взрослых и 11,3 тысячи детей.

Ранее стало известно о том, что более 600 зон отдыха обустроили у реконструированных поликлиник в Москве.

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Площадь новой поликлиники из двух блоков составит более 8,6 тысячи квадратных метров.

Взрослое отделение будет находиться на шести этажах в левом крыле здания и сможет принимать 500 пациентов в смену. Детский блок разместят на пяти этажах в правом крыле. Он будет рассчитан на 250 посещений в смену.