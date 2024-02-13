Собянин рассказал о развитии хирургической службы в Москве

Он подчеркнул, что в мегаполисе пристально следят за переоборудованием хирургического приспособления. По плану на 2024 год, для больниц закупят и поставят 470 единиц оборудования для операционных.

Кроме того, оснащение современных гибридных операционных вышло на новый уровень. В прошлом году они открыли двери впервые в новых флагманских центрах четырех городских больниц. Теперь там проводят сразу несколько операций под одной анестезией.

«Активно развивается и роботическая хирургия. Мы закупили три новых хирургических робота „da Vinci“ и теперь у нас их семь штук», - отметил Собянин.

Он добавил, что каждый год специалисты делают больше тысячи операций с применением роботов. Еще одно приобретение - модульные операционные столы, которые настраивают в зависимости от анатомических особенностей пациентов.

Но и это не все, даже лампы в операционных специальные. Их главное отличие - отсутствие бликов и цветовых теней. Кроме того, они позволяют регулировать направление светового поля в соответствии с анатомическими требованиями и используемой техникой.

Ранее врачи в Москве спасли жизнь пациенту с инфарктом благодаря сложной операции.