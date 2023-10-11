Собянин рассказал о планах по модернизации здравоохранения в Москве на 2024–2026 годы

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Качественная медицина для москвичей является важнейшим направлением развития для властей. Об этом рассказал мэр столицы Сергей Собянин и поделился планами модернизации здравоохранения на 2024–2026 годы.

Так, корпус лучевой терапии в Московском многопрофильном клиническом центре «Коммунарка» планируют открыть уже в 2024 году. А еще через год после запустят новые корпуса Московской городской онкологической больницы № 62 в центре «Сколково».

Отмечается, что расходы бюджета города Москвы на здравоохранение составят 593,2 миллиарда рублей, с учетом средств ОМС - 1015,6 миллиарда рублей.

«Крупнейшей городской программой останется „Столичное здравоохранение“ - бесплатные лекарства, профилактика заболеваний, высокотехнологичная медицинская помощь, реконструкция и строительство больниц и поликлиник и многое другое для поддержания здоровья и хорошего самочувствия москвичей», - подчеркнул Собянин.

В 2024–2026 годах проведут обширное совершенствование инфраструктуры в сфере здравоохранения для улучшения качества жизни москвичей.

В частности, до конца 2025-го по плану хотят закончить реализацию второго этапа крупнейшей городской программы модернизации амбулаторного звена. По задумке, это даст возможность ввести новый московский стандарт во всех поликлиниках столицы.

Ранее власти Москвы сформировали проект городского бюджета на 2024–2026 годы.