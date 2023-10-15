Собянин рассказал о новом стандарте паллиативной помощи в Москве

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В Москве начали обширную трансформацию в сфере здоровья москвичей. Один из важных этапов - обеспечение паллиативной службы современного формата. Об изменениях в системе паллиативной помощи города рассказал в своем блоге мэр столицы Сергей Собянин.

В профильных комплексах начали обучать родственников пациентов, как правильно ухаживать за ними и взаимодействовать со спецоборудованием. Помимо этого, там круглосуточно дежурят выездные бригады, а специалисты постоянно расширяют свои навыки и знания.

«Мы обновляем амбулаторное звено, модернизировали систему онкологической помощи, развиваем инфекционную службу. И, конечно, с особым вниманием подошли к разработке и внедрению нового стандарта паллиативной помощи», - отметил Собянин.

Важную роль в развитии системы помощи для неизлечимо больных отдают обновлению материально-технической базы. Под эту цель на данный момент реконструируют второй корпус центра паллиативной помощи «Савеловский» на улице Двинцев.

За последние три года перестроили семь специальных корпусов. В 2021 году открыли главный корпус центра паллиативной помощи «Савеловский». А еще через год первых пациентов принял дом сестринского ухода «Люблино» на улице Шкулева. Паллиативный корпус городской клинической больницы имени Боткина и корпус центра паллиативной помощи на улице Академика Миллионщикова также выделили места для этой же цели.

Больничные корпуса оборудовали современным оборудованием, чтобы предоставлять качественную медицинскую помощь в стенах учреждения и проводить диагностику на высшем уровне. Для пациентов, которым не нужен постоянный контроль врача, но требуется постоянный уход, открыли дома сестринского ухода.

Москвичи могут получать паллиативную помощь в медицинском учреждении или на дому. Кроме того, благодаря высококачественной технике большинство процессов проводят родственники или волонтеры в привычной домашней обстановке.

В центре обучения и развития при Московском многопрофильном центре паллиативной помощи есть курсы для повышения квалификации. Врачи и медицинский персонал могут обучаться по уникальными программам. К слову, по ним прошли обучение уже более 1,5 тысячи сотрудников.

Еще одно важное направление работы центра паллиативной помощи - взаимодействие с некоммерческими и благотворительными фондами. Координаторы и активисты помогают пациентам: одевают их, готовят ко сну, гуляют с ними в парках, радуют и организуют праздники.

«Город делает все, чтобы паллиативные пациенты и их близкие могли жить максимально полноценной жизнью без боли, страха и одиночества», - подчеркнул Сергей Собянин.