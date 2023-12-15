Собянин рассказал о комплексной поддержке клинических исследований в Москве

Читайте нас в:

«Программа существует с 2022 года и включает организационную помощь в подборе исследовательских центров и лабораторий, в наборе пациентов и здоровых добровольцев», - рассказал он.

Собянин добавил, что власти города также возмещают часть финансовых затрат на проведение клинических исследований, берут на себя этическое сопровождение и юридическую поддержку.

Программа позволит ускорить и удешевить внедрение новых препаратов в практику отечественного здравоохранения. Поддержку уже получили 12 фармацевтических компаний.

Ранее Собянин рассказал о планах по модернизации здравоохранения в Москве на 2024–2026 годы.