Собянин назвал ключевые проекты в области здравоохранения в 2024 году

В наступившем году в Москве начнут работать новые проекты в сфере здравоохранения. Часть из них - хорошо показавшие себя на практике пилотные, рассказал в Telegram-канале мэр столицы Сергей Собянин.

Среди инициатив, закрепившихся в Москве после пробного периода, оказались: программа поддержки клинических испытаний новых медицинских препаратов; возможность получения льготных лекарственных средств через сети коммерческих аптек; возмещение стоимости при самостоятельной покупке льготных медикаментов; организация исследований, направленных на оценку эффективности современных фармацевтических средств для борьбы с онкологическими заболеваниями.

Также продолжится работа профилактической диспансерной программы, направленной на заботу о здоровье москвичей, страдающих от хронической сердечной недостаточности.

Кроме того, с 1 января вступили в силу три стандарта, регулирующие использование в медицине искусственного интеллекта. Срок их действия составит три года.

В конце декабря в столице провели оценку качества работы сервисов ИИ в здравоохранении. Московские специалисты организовали свыше 200 тестирований и 500 мониторингов для выявления ошибок в работе нейросетей.