Собянин доложил Путину о развитии здравоохранения в Москве

Собянин отметил, что по поручению президента делается все возможное для того, чтобы московская медицинская система была на уровне мировых стандартов.

«Мы приняли решение полностью обновить медицинскую инфраструктуру Москвы», - заявил мэр.

Он упомянул, что за последние пять лет в столице построили и обновили два миллиона квадратных метров медицинских учреждений.

«Это половина всех зданий поликлиник - 200 зданий», - уточнил Собянин.

По его словам, в рамках программы модернизации заменили 50 тысяч единиц медицинского оборудования. Ожидается, что в ближайшие годы обновят столько же.

Центр диагностики и телемедицины на улице Петровка является одним из крупнейших в мире. Здесь работает около 400 врачей-рентгенологов, которые еженедельно анализируют около 130 тысяч изображений.

За 2023 год в центре проанализировали пять миллионов снимков, что вдвое больше, чем в предыдущем году. Внедрение новой модели работы службы лучевой диагностики позволило ускорить процесс анализа исследований в 16 раз. Нейросети сократили время на подготовку заключений на 30% и позволили врачам поставить 13,7 миллиона предварительных диагнозов.

Сегодня Путин также выступит на Форуме будущих технологий и пообщается с учеными.