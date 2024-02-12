СМИ испугались гибели мужчины с аляскапоксом в США. Профессор объяснил природу вируса

«Существует такое семейство вирусов, так называемые поксвирусы - это вирусы, которые вызывают оспу у разных животных. Вот в этом семействе есть группа ортопоксвирусов, которые вызывали у человека натуральную оспу. И вирус оспы человека, напомню, еще в 1977 году иллюминировали, убрали с помощью вакцинации, его больше нет», - подчеркнул ученый.

Вирус, который сейчас привлек внимание СМИ на фоне новостей из США , тоже относится к группе ортопоксвирусов, обнаруживается у белок, у мышей, может передаваться домашним животным.

«Нельзя сказать, что этот вирус появился только сейчас. Его обнаружили в 2015-м, в 2019 был изучен его геном, по этому геному видно, что он относится именно к этому семейству ортопоксвирусов, к этому роду», - пояснил собеседник «360».

По словам Альтштейна, за все то время, сколько ученые знают о существовании этого вируса , известно, что он может вызывать заболевание у человека, но легкие.

«Вот этот человек, о смерти которого стало известно, был пожилой, с разными болезнями и, скорее всего, умер не из-за этой инфекции, а какие-то были другие причины - это не очень ясно», - выразил уверенность профессор.

Специалист обратил внимание, что, в отличие от, например, вируса оспы обезьян, он не отличается такой патогенностью и плохо передается от человека к человеку и способен вызывать только легкие заболевания.

«Этот вирус способен заразить человека, но вызывает лишь легкую инфекцию, которая, скорее всего, не распространяется. А от животного им можно заразиться, но эта инфекция очень и очень редкая», - заключил он.