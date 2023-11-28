Смертность от цервикального рака в России увеличилась

Издание напомнило об исследованиях кандидата медицинских наук Антона Барчука, онколога из Европейского университета и ИТМО. Он проанализировал данные, собранные в популяционных регистрах рака и пришел к выводу, что смертность от цервикального рака среди женщин северо-западных регионов России увеличилась.

«Это указывает на необходимость приоритетного скрининга и программ вакцинации», - указал ученый.

Исследование международных ученых, опубликованное в журнале eClinicalMedicine, также показало, что риск рака разных видов увеличивают такие факторы как табак, алкоголь, ожирение и папилломавирусы человека.

Ранее врач медицинской компании «СберЗдоровье» Суна Исакова посоветовала женщинам после 21 года регулярно проверяться на рак шейки матки. По ее словам, всем людям после 40 лет следует измерять давление и обращаться к специалистам в случае его повышения.