Шведские ученые открыли новый метод похудения с помощью кофе

Ученые проанализировали медицинские данные 10 тысяч человек.

«Более высокие концентрации кофеина в плазме крови могут снизить ожирение и риск развития сахарного диабета второго типа», - заявили они.

В рамках исследования пациентам на протяжении шести месяцев ежедневно давали выпивать перед едой либо четыре чашки кофе, либо такое же количество кофеподобного напитка.

В первой группе люди действительно теряли жир, хотя образ жизни не меняли, а только пили кофе. По мнению исследователей, дело в том, что кофеин увеличивает метаболизм человека, что и приводит к уменьшению жировых отложений.

При этом они не выявили связь между уровнем кофеина и возникновением сердечно-сосудистых заболеваний. Кроме того, в будущем ученые планируют провести еще несколько исследований на более крупной выборке, чтобы подтвердить полученные результаты.

Ранее эндокринолог Екатерина Шереметьева объяснила, что люди набирают лишние килограммы из-за малоактивного образа жизни и неправильного питания.