13 февраля 2024, 02:29

Шведские ученые открыли новый метод похудения с помощью кофе

Freepik
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Ученые из шведского Каролинского института выяснили, что низкокалорийные напитки с кофеином помогают сбросить вес. Исследование опубликовали в международном научном журнале BMJ Medicine.

Ученые проанализировали медицинские данные 10 тысяч человек.

«Более высокие концентрации кофеина в плазме крови могут снизить ожирение и риск развития сахарного диабета второго типа», - заявили они.

В рамках исследования пациентам на протяжении шести месяцев ежедневно давали выпивать перед едой либо четыре чашки кофе, либо такое же количество кофеподобного напитка.

В первой группе люди действительно теряли жир, хотя образ жизни не меняли, а только пили кофе. По мнению исследователей, дело в том, что кофеин увеличивает метаболизм человека, что и приводит к уменьшению жировых отложений.

При этом они не выявили связь между уровнем кофеина и возникновением сердечно-сосудистых заболеваний. Кроме того, в будущем ученые планируют провести еще несколько исследований на более крупной выборке, чтобы подтвердить полученные результаты.

Ранее эндокринолог Екатерина Шереметьева объяснила, что люди набирают лишние килограммы из-за малоактивного образа жизни и неправильного питания.

Исследования Кофе Ученые Диеты Ожирение
13 февраля 2024, 02:06
Врач рассказал, можно ли вылечить менингит
Pxhere
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Менингит является синдромом, а не заболеванием, поэтому его вылечить нельзя. Об этом в интервью Пятому каналу рассказал врач-эпидемиолог Николай Крючков.

«Там разные способы механизмов используются. Вот это менингеальная оболочка головного мозга. Ну и, соответственно, она затрагивает и саму поверхность головного мозга», - объяснил он.

По словам врача, предотвратить эту болезнь нельзя из-за отсутствия налаженной системы вакцинации. К тому же, пациенты не всегда успевают заметить у себя менингит.

«Даже на фоне лечения высокий процент длительно пострадавших на всю жизнь инвалидов и так далее. Это не значит, что все, кто перенес. Но процент очень большой. И летальные исходы соответственно», - сказал Крючков.

Поэтому при менингите важно, как можно быстрее начать антибиотикотерапию. Менингит отличается высокой температурой, сильным недомоганием и слабостью. Также нужно обратить внимание на такие специфические симптомы, как светобоязнь и невыносимая головная боль.

В Липецкой области 11-летняя школьница умерла от менингита , течение болезни было молниеносным. С погибшей контактировали двое других учеников, у которых врачи уже выявили инфекционное заболевание.

Болезни Врачи Инвалиды
13 февраля 2024, 01:28
Двухдневная магнитная буря накроет Землю 13 февраля
Unsplash
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Во вторник, 13 февраля, на Землю обрушится двухдневная магнитная буря. В эти дни есть шанс увидеть северное сияние. Об этом рассказал РИА «Новости» руководитель Лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН Сергей Богачев.

По словам ученого, крупные выбросы солнечного вещества произошли 10 и 11 февраля. До Земли они дойдут в ночь на вторник, 13 января. После этого геомагнитная обстановка на планете ухудшится приблизительно на двое суток.

Своего пика геомагнитные возмущения достигнут в середине дня вторника. Мощность бури составит уровень G2 по пятибалльной шкале.

Когда солнечные выбросы дойдут до Земли, может возникнуть эффект северного сияния, добавил Богачев. Вероятность такого явления составляет 20-30%.

В понедельник, 12 февраля, нижегородцам пообещали пятибалльную магнитную бурю. Пресс-секретарь ННГУ Алексей Никонов предупредил, что люди с метеозависимостью и сердечнососудистыми заболеваниями могут почувствовать ухудшение состояния и посоветовал заранее подготовить лекарства.

Планета Земля Ученые Погода Магнитные бури Солнце Астрономия
13 февраля 2024, 00:01
Ученые рассказали, как дожить до 100 лет
Freepik
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Ученые Каролинского института в Швеции выяснили, какие показатели крови повышают шансы дожить до 100 лет. Некоторые выводы оказались достаточно неожиданными. Об этом написал журнал GeroScience.

Ученые провели масштабное исследование, в котором приняли участие около 44,5 тысячи шведов, 1224 из них - в возрасте 100 и более лет. В ходе работы специалисты изучили 12 биомаркеров крови у испытуемых.

Женщинами оказались 84,7% столетних участников исследования. У испытуемых-долгожителей ученые обнаружили более высокие показатели холестерина и железа. А вот показатели глюкозы, креатинина и мочевой кислоты у них, напротив, были ниже, чем у остальных участников. В числе других факторов долголетия специалисты назвали генетику, здоровый образ жизни, физическую активность и отсутствие вредных привычек.

Ученые выразили уверенность, что их исследование поможет увеличить продолжительность жизни.

Ранее американские ученые пришли к выводу, что ягоды не только полезны для здоровья, но и снижают риск смерти.

Исследования Женщины Ученые Работа
12 февраля 2024, 16:14
СМИ испугались гибели мужчины с аляскапоксом в США. Профессор объяснил природу вируса
РИА «Новости»
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Вирус аляскапокс открыли еще в 2015 году, и за минувшее с того момента время был изучен и его геном, и возможные последствия заражения им. Об этом в беседе с «360» сообщил российский вирусолог, доктор медицинских наук, профессор Анатолий Альтштейн.

«Существует такое семейство вирусов, так называемые поксвирусы - это вирусы, которые вызывают оспу у разных животных. Вот в этом семействе есть группа ортопоксвирусов, которые вызывали у человека натуральную оспу. И вирус оспы человека, напомню, еще в 1977 году иллюминировали, убрали с помощью вакцинации, его больше нет», - подчеркнул ученый.

Вирус, который сейчас привлек внимание СМИ на фоне новостей из США , тоже относится к группе ортопоксвирусов, обнаруживается у белок, у мышей, может передаваться домашним животным.

«Нельзя сказать, что этот вирус появился только сейчас. Его обнаружили в 2015-м, в 2019 был изучен его геном, по этому геному видно, что он относится именно к этому семейству ортопоксвирусов, к этому роду», - пояснил собеседник «360».

По словам Альтштейна, за все то время, сколько ученые знают о существовании этого вируса , известно, что он может вызывать заболевание у человека, но легкие.

«Вот этот человек, о смерти которого стало известно, был пожилой, с разными болезнями и, скорее всего, умер не из-за этой инфекции, а какие-то были другие причины - это не очень ясно», - выразил уверенность профессор.

Специалист обратил внимание, что, в отличие от, например, вируса оспы обезьян, он не отличается такой патогенностью и плохо передается от человека к человеку и способен вызывать только легкие заболевания.

«Этот вирус способен заразить человека, но вызывает лишь легкую инфекцию, которая, скорее всего, не распространяется. А от животного им можно заразиться, но эта инфекция очень и очень редкая», - заключил он.

Болезни Врачи

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