Шведские ученые нашли причину развития болезни Альцгеймера

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Ученые Каролинского института Стокгольма провели масштабное исследование. В ходе него они проанализировали данные о 44,4 тысяч человек в возрасте от 18 до 65 лет за последние восемь лет.

Как показало исследование, пациенты с болезнью Альцгеймера часто также страдают от хронического стресса и депрессии. Ученые пришли к выводу, что два эти состояния вместе повышают риск развития болезни Альцгеймера в четыре раза.

Возможно, это связано с тем, что стресс активирует восполение в головном мозге. А оно, в свою очередь, негативно влияет на нервы мозга и поддерживающие клетки, в результате чего начинает развиваться заболевание.

Ранее невролог Дарья Ремезова рассказала, как бороться с деменцией и болезнью Альцгеймера и сохранять ясность ума в старости.