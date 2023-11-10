10 ноября 2023, 14:11

Штамм коронавируса «пирола» завезли в Москву из-за границы

РИА «Новости»
Читайте нас в: Google Новости

Три случая заражения вариантом коронавируса «пирола» в Москве являются завозными. Об этом сообщила ТАСС глава Роспотребнадзора Анна Попова.

Она рассказала, что первый случай зарегистрировали 3 ноября, когда человек приехал из Турции. Второй случай также связан с прилетом из Турции, но перед этим заболевший побывал в Германии. Третий случай аналогичным образом зафиксировали после заграничного путешествия.

«Если говорить о Москве, все случаи очень хорошо отработаны», - отметила Попова.

Попова сообщила, что случаи заражения неизбежны при активных перемещениях граждан между странами.

Профессор Анатолий Альтштейн заявил, что подштамм коронавируса «пирола» не обладает страшными свойствами.

Этот вариант вируса распространился в мире летом 2023 года. В России уже зафиксировали не менее 10 случаев заражения.

Роспотребнадзор Коронавирус в России и в мире Коронавирус в Москве Москва 2023
10 ноября 2023, 12:09
Дежурные врачи появились в женских консультациях Москвы
Сайт мэра и правительства Москвы
Читайте нас в: Google Новости
В женских консультациях Москвы начали работать дежурные врачи, которые окажут неотложную помощь людям с внезапным ухудшением здоровья или требующим срочного лечения. Об этом сообщила заммэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

«Москва уделяет большое внимание развитию акушерско-гинекологической службы. Наша глобальная цель - повысить качество медицинского обслуживания и укрепить репродуктивное здоровье жительниц столицы», - подчеркнула она.

Ракова добавила, что, благодаря нововведению, женщины получат помощь в день обращения и без записи, если у них возникла такая потребность. При необходимости дежурный врач может направить пациентку на все необходимые исследования или госпитализацию.

Кабинеты экстренных специалистов разместили уже в 50 медучреждениях. До конца года они появятся в 70 консультациях.

В конце октября новый медицинский центр для женского здоровья открыли на Молодежной улице в Химках. Он предлагает пациенткам большой список оздоровительных услуг и профессиональную диагностику на современном оборудовании. Здесь ведут прием высококвалифицированные гинекологи, эндокринологи, косметологи, специалисты в области психологии и регрессионной терапии.

Врачи Медицина Москва 2023 Анастасия Ракова
10 ноября 2023, 06:48
Американские врачи впервые в истории пересадили человеку глаз
Unsplash
Читайте нас в: Google Новости
В США провели первую в мире операцию по пересадке донорского глаза целиком. Испытуемым стал 46-летний ветеран войны из Арканзаса, сообщил Университет Нью-Йорка имени Лангона (NYULH).

Операция прошла 27 мая с участием более 140 хирургов и медработников. Она длилась 21 час. NYULH заявил, что это первая в истории медицины трансплантация всего глаза и части лица.

Хотя прошло больше пяти месяцев и операцию признали единственной успешной комбинированной трансплантацией, пациент до сих пор не научился видеть пересаженным глазом. Врачи не уверены, что его зрение восстановится. Мужчина пострадал на работе от удара электрическим током высокого напряжения. Кроме глаза он потерял часть левой руки, подбородка, щеки, весь нос, передние зубы и губы.

В Подмосковье офтальмологи пересадили 21-летнему пациенту роговицу. У него диагностировали кератоконус и язву из-за ношения линз.

США Здравоохранение Медицина Наука
10 ноября 2023, 05:51
Врач назвал овощ, способный «обновить» организм
Unsplash
Читайте нас в: Google Новости
Для обновления и детоксикации организма необходимо добавить в рацион капусту. Причем подойдет любой ее вид, заявила в разговоре с радио Sputnik доктор медицинских наук, врач-диетолог Маргарита Королева.

«Все виды капусты надо использовать в своем рационе, потому что этот овощ - источник серы, которая, в свою очередь, будет поддерживать уровень глутатиона в организме», - отметила она.

Глутатион - антиоксидант, помогающий очистить организм от токсинов. Это вещество участвует в процессе детоксикации и обновления. Также капуста полезна для работы печени и обменных процессов.

Как подчеркнула Королева, жителям промышленных городов блюда с добавлением капусты помогут избежать хронической интоксикации.

Ранее доктор медицинских наук Марият Мухина предупредила, что в сыром виде нельзя есть баклажаны, спаржу и шпинат. Эти овощи могут привести к боли в желудке.

Еда Врачи
10 ноября 2023, 05:30
Врач рассказал, о каких серьезных болезнях говорит боль в спине
Unsplash
Читайте нас в: Google Новости
Боль в спине может говорить сразу о нескольких серьезных заболеваниях. Об этом предупредил врач-терапевт Андрей Кондрахин в разговоре с «Вечерней Москвой».

«У женщин боль в спине часто сигнализирует о заболеваниях органов малого таза и репродуктивной системы. А у мужчин она может быть симптомом заболеваний мочевого пузыря», - рассказал медик.

Он добавил, что неприятные ощущения в спине могут указывать на заболевания сердца, а также желудка и почек. Причем боль может быть такой сильной, что человек потеряет сознание. По словам Кондрахина, обратиться к врачу за помощью нужно, если спина болит в течение суток.

Ранее британский анестезиолог Джайдип Пандит рассказал, что рыжеволосые люди интенсивнее чувствуют боль , связанную с температурами. Еще такие люди болезненнее ощущают удары током и ожоги.

Болезни Врачи

Новости по теме