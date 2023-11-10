Штамм коронавируса «пирола» завезли в Москву из-за границы

Она рассказала, что первый случай зарегистрировали 3 ноября, когда человек приехал из Турции. Второй случай также связан с прилетом из Турции, но перед этим заболевший побывал в Германии. Третий случай аналогичным образом зафиксировали после заграничного путешествия.

«Если говорить о Москве, все случаи очень хорошо отработаны», - отметила Попова.

Попова сообщила, что случаи заражения неизбежны при активных перемещениях граждан между странами.

Профессор Анатолий Альтштейн заявил, что подштамм коронавируса «пирола» не обладает страшными свойствами.

Этот вариант вируса распространился в мире летом 2023 года. В России уже зафиксировали не менее 10 случаев заражения.