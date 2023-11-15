15 ноября 2023, 08:42

Штамм коронавируса «пирола» не станет превалирующим в России

РИА «Новости»
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Штамм коронавируса «пирола» будет распространяться на территории России, но, вероятнее всего, превалирующим не станет. Об этом сообщила руководитель Роспотребнадзора Анна Попова в интервью РБК.

Она добавила, что в данный момент в России фиксируются лишь единичные случаи заражения этим вариантом коронавируса.

«„Пирола“ <…> пришел из-за рубежа, где имеет большее распространение. <…> Сегодняшняя ситуация говорит, что он будет распространяться, но, скорее всего, не станет превалирующим», - отметила Попова.

Она назвала рост заболеваемости ковидом в стране, наблюдающийся в последнее время, сезонным и заверила, что «ничего необычного пока не происходит». При этом, по словам главы ведомства, вторая волна роста заболеваемости, которая началась с первых недель октября, оказалась более высокой, чем сентябрьская, и вирус продолжает «набирать силу».

Около 30% всех случаев заболевания ковидом приходится на Москву, Московскую область и Санкт-Петербург.

Роспотребнадзор Коронавирус в России и в мире Анна Попова
14 ноября 2023, 09:46
Врачи осмотрят вторую группу эвакуированных из Газы россиян
Пресс-служба МЧС
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Российские врачи осмотрят вторую группу соотечественников, которые прибыли из сектора Газа после эвакуации. Всем окажут медицинскую помощь при необходимости. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на пресс-службу Минздрава России.

Из Газы встретят автобусы со второй группой эвакуированных россиян. Речь идет от 98 соотечественниках.

«По прибытии <…> на место дисклокации наших специалистов все они будут осмотрены специалистами Федерального центра медицины катастроф Минздрава России и медицинских организаций министерства», - указали в пресс-службе Минздрава.

Всем эвакуированным при необходимости окажут медицинскую помощь. Также подготовят к перелету в Москву.

Накануне в аэропорту Домодедово приземлился самолет с первой группой эвакуированных из сектора Газа россиян. Лайнер прибыл из Каира. Спасатели встретили в воздушной гавани 70 россиян. Их разместят в пунктах временного пребывания. Также эвакуированных встретили родственники, волонтеры и специалисты оперштаба.

Минздрав Россия Медицина Конфликт Израиля и Палестины
14 ноября 2023, 02:40
Пожилым людям посоветовали пить меньше лекарств
Freepik
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Здоровый образ жизни в пожилом возрасте является более надежным способом сохранения здоровья, чем таблетки. Так считает главный санитарный врач Великобритании Крис Уитти, его слова привело издание Daily Mail.

Для поддержания здорового образа жизни Уитти рекомендовал отказаться от алкоголя, наладить сбалансированное питание, ограничить употребление жирной пищи, соли и сахара. В рацион нужно ввести больше фруктов и овощей, это способствует снижению риска гипертонии, сахарного диабета и сердечно-сосудистых заболеваний.

Пожилым людям врач советовал больше двигаться, упражнения положительно влияют на физическое и психическое здоровье. Общение с родственниками и друзьями поможет поддерживать мозг в тонусе. Выполнение этих рекомендаций поможет сократить количество принимаемых лекарств, считает врач.

Терапевт Оксана Драпкина рассказала, чем опасен для пожилых синдром «чая с бутербродом». Этот термин используют, когда говорят об особой форме недоедания. У пожилых людей неполноценный рацион может привести к обморокам, снижению иммунитета, хрупкости костей и слабости.

Пенсионеры Лекарства Медицина
13 ноября 2023, 11:12
Более 50% исследований лекарств начали проводить в Москве
Сайт мэра и правительства Москвы
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Москва запустила программу поддержки фармкомпаний, благодаря чему более половины (57%) клинических исследований стали проводить в столице. Об этом сообщила заместитель мэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

«Год назад мы запустили программу поддержки проведения клинических исследований препаратов на базе наших учреждений», - пояснила Ракова.

Это вызвало существенный рост числа проводимых в столице тестирований - с 42% до 57%.

С момента запуска проекта осенью 2022 года уже 12 фармацевтических компаний получили поддержку от города для проведения 52 клинических исследований в 14 терапевтических областях.

За год программы поступило 42 заявки на организационную поддержку, восемь - на финансовую, и еще две - на оба вида помощи. Из 10 заявок на финансовую помощь шесть получили одобрение комитета.

За этот период начали проверять 19 биоаналогов и дженериков, 22 оригинальных препарата и 11 вакцин, включая лекарства против туберкулеза, пневмококка и COVID-19.

В Москве также создали не имеющее аналогов средство против ожогов.

Здравоохранение Москва 2023 Анастасия Ракова
13 ноября 2023, 10:14
Появились данные о состоянии эвакуированных из Газы россиян
Пресс-служба МЧС
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Эвакуированные из сектора Газа 70 россиян находятся в удовлетворительном состоянии. Их допустили к перелету в Москву. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на пресс-службу Минздрава России.

Уточняется, что среди эвакуированных - беременная женщина на позднем сроке и 27 детей, пятерым из которых нет трех лет. Младшему из них всего три месяца.

«Специалистами Федерального центра медицины катастроф Минздрава России осмотрено 70 граждан России, эвакуированных из Газы. <…> Все они в удовлетворительном состоянии, допущены к перелету Каир - Москва», - рассказали в ведомстве.

Медики будут сопровождать пассажиров в полете.

Ранее эвакуированные россияне поблагодарили всех, кто помог им уехать, и в беседе с журналистами назвали обстановку в секторе Газа адом.

Сегодня стало известно, что в список на эвакуацию из палестинского анклава внесли еще 421 иностранного гражданина. Это в том числе граждане России, Марокко, Испании, США, Перу, Швеции.

Минздрав Врачи Конфликт Израиля и Палестины

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