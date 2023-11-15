Штамм коронавируса «пирола» не станет превалирующим в России

Она добавила, что в данный момент в России фиксируются лишь единичные случаи заражения этим вариантом коронавируса.

«„Пирола“ <…> пришел из-за рубежа, где имеет большее распространение. <…> Сегодняшняя ситуация говорит, что он будет распространяться, но, скорее всего, не станет превалирующим», - отметила Попова.

Она назвала рост заболеваемости ковидом в стране, наблюдающийся в последнее время, сезонным и заверила, что «ничего необычного пока не происходит». При этом, по словам главы ведомства, вторая волна роста заболеваемости, которая началась с первых недель октября, оказалась более высокой, чем сентябрьская, и вирус продолжает «набирать силу».

Около 30% всех случаев заболевания ковидом приходится на Москву, Московскую область и Санкт-Петербург.