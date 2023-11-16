Шестнадцать объектов здравоохранения открыли в Москве с начала года
В Москве за 10 месяцев 2023 года ввели в эксплуатацию 16 новых медицинских учреждений общей площадью 159,2 тысячи квадратных метров. Об этом сообщил заместитель мэра столицы Андрей Бочкарев.
Это количество в два раза больше, чем в прошлом году, когда в Москве ввели 76 тысяч квадратных метров медучреждений.
«Такие высокие темпы строительства и реконструкции позволяют москвичам получать качественную врачебную помощь в шаговой доступности от дома», - отметил заммэра.
В столице появились одна детская, три детско-взрослых и пять взрослых поликлиник. К уже существующим зданиям добавили две пристройки. В общей сложности эти клиники смогут принимать пять тысяч человек за смену.
Москвичей также пригласили посетить Боткинскую больницу. Там проведут экскурсии в нескольких отделениях, включая урологическое отделение и новый флагманский центр.