16 ноября 2023, 14:18

Шестнадцать объектов здравоохранения открыли в Москве с начала года

Сайт мэра и правительства Москвы
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В Москве за 10 месяцев 2023 года ввели в эксплуатацию 16 новых медицинских учреждений общей площадью 159,2 тысячи квадратных метров. Об этом сообщил заместитель мэра столицы Андрей Бочкарев.

Это количество в два раза больше, чем в прошлом году, когда в Москве ввели 76 тысяч квадратных метров медучреждений.

«Такие высокие темпы строительства и реконструкции позволяют москвичам получать качественную врачебную помощь в шаговой доступности от дома», - отметил заммэра.

В столице появились одна детская, три детско-взрослых и пять взрослых поликлиник. К уже существующим зданиям добавили две пристройки. В общей сложности эти клиники смогут принимать пять тысяч человек за смену.

Москвичей также пригласили посетить Боткинскую больницу. Там проведут экскурсии в нескольких отделениях, включая урологическое отделение и новый флагманский центр.

Здравоохранение Больницы Москва 2023 Андрей Бочкарев
16 ноября 2023, 10:37
Москвичей пригласили на экскурсии в Боткинскую больницу
Сайт мэра и правительства Москвы
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Боткинская больница с вековой историей примет всех желающих на экскурсию в период с 23 по 29 ноября. Об этом сообщила заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

«Все, что нужно для посещения, - предварительно зарегистрироваться и не опаздывать», - пояснила она.

Москвичи увидят новый флагманский центр и урологическое отделение, смогут ознакомиться с высокотехнологичным оборудованием, посетить гибридную операционную, триажный пост, реанимационный зал и другие помещения. Кроме того, гостям покажут выставку медицинской формы и они смогут сделать снимки в фотозоне.

Посетителей будут разделять на группы по 20 человек. Экскурсии проведут медработники и специалисты центров госуслуг.

Подобные экскурсии уже проходили в больнице имени Филатова. В них приняли участие 11 тысяч человек.

Ранее стало известно, что в «Сколкове» в 2025 году откроется новый лечебного-диагностический комплекс Московской городской онкологической больницы (МГОБ) № 62. Его строительство уже началось.

Здравоохранение Больницы Экскурсии Москва 2023 Анастасия Ракова
15 ноября 2023, 10:37
Обновленная вакцина «Спутник лайт» прошла клинические испытания
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Обновленная вакцина «Спутник лайт» может поступить в гражданский оборот в декабре. Об этом РИА «Новости» заявил директор НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург.

Он отметил, что клинические испытания «Спутника лайт» успешно завершились, но специалисты еще не написали отчет об этом. Гинцбург также рассказал, что вакцина поможет россиянам защититься от циркулирующих штаммов коронавируса.

«Если все будет так, как мы договорились с министерством здравоохранения в плане разрешительных моментов, то, действительно, в первой декаде „Спутник лайт“ будет в гражданском обороте», - указал вирусолог.

Ранее заведующая лабораторией государственной коллекции вирусов Центра имени Гамалеи Инна Должикова подтвердила эффективность российской вакцины. По ее словам, несмотря на появление новых штаммов SARS-CoV-2, вакцина обеспечивает надежную защиту от летальных случаев на уровне 90%. Должикова добавила, что ее клинические испытания пройдут в декабре, после чего ее смогут начать использовать.

Медицина Вакцинация Вирусы человека Вакцинация от коронавируса в России
15 ноября 2023, 09:56
Новых ковидных ограничений в России не будет
РИА «Новости»
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В России не планируют вводить новые ковидные ограничения в связи с ростом заболеваемости. Об этом в интервью РБК заявила руководитель Роспотребнадзора Анна Попова.

«Сегодня <…> кроме рекомендации носить маски, мыть руки, следить за чистотой помещений и гаджетов в руках никакие другие меры принимать не следует», - считает она.

Попова отметила низкий уровень госпитализаций заразившихся. По ее словам, тяжелые формы заболевания встречаются нечасто. Поэтому оснований для принятия строгих мер нет.

Глава ведомства сообщила, что начавшаяся в октябре вторая волна роста заболеваемости ковидом оказалась выше сентябрьской, однако это не более чем сезонный рост и «ничего необычного пока не происходит».

Почти треть всех случаев заболевания ковидом приходится на Московский регион и Санкт-Петербург.

Анна Попова рассказала также, что в России фиксируются единичные случаи завезенного из-за рубежа штамма коронавируса «пирола». По ее словам, он продолжит распространяться, но едва ли станет превалирующим.

Роспотребнадзор Коронавирус в России и в мире Анна Попова
15 ноября 2023, 08:42
Штамм коронавируса «пирола» не станет превалирующим в России
РИА «Новости»
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Штамм коронавируса «пирола» будет распространяться на территории России, но, вероятнее всего, превалирующим не станет. Об этом сообщила руководитель Роспотребнадзора Анна Попова в интервью РБК.

Она добавила, что в данный момент в России фиксируются лишь единичные случаи заражения этим вариантом коронавируса.

«„Пирола“ <…> пришел из-за рубежа, где имеет большее распространение. <…> Сегодняшняя ситуация говорит, что он будет распространяться, но, скорее всего, не станет превалирующим», - отметила Попова.

Она назвала рост заболеваемости ковидом в стране, наблюдающийся в последнее время, сезонным и заверила, что «ничего необычного пока не происходит». При этом, по словам главы ведомства, вторая волна роста заболеваемости, которая началась с первых недель октября, оказалась более высокой, чем сентябрьская, и вирус продолжает «набирать силу».

Около 30% всех случаев заболевания ковидом приходится на Москву, Московскую область и Санкт-Петербург.

Роспотребнадзор Коронавирус в России и в мире Анна Попова

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